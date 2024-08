Promo hosting di Aruba: 60% di sconto sull’abbonamento annuale

L'articolo che stai per leggere ti riguarda se hai un sito web o hai intenzione di crearlo. Qual è la buona notizia? La promo hosting di Aruba offre un fantastico 60% di sconto sull’abbonamento annuale per il servizio di hosting WordPress gestito. Non è promozione da prendere alla leggera, perché proviene da un gigante del web hosting come Aruba. Ma andiamo con ordine.

Con Aruba, il tuo sito sarà più veloce di un ghepardo grazie alla cache dinamica HiSpeed. Il tempo di caricamento iniziale (TTFB) sarà inferiore a 0,2 secondi, mentre la media è intorno a 1 secondo. In questo modo, i visitatori del tuo sito non avranno neanche il tempo di prendere il telecomando del televisore. Il tutto a partire da un prezzo già molto competitivo: 79 euro più IVA all'anno. Ma, grazie al codice ESTATE2024, pagherai solo il 40% del prezzo originale.

Vantaggi fantastici con la promo hosting di Aruba

Non è solo questione di velocità. Ti serviranno letteralmente due click per trasferire tutti i dati dal tuo vecchio hosting grazie al plugin Aruba WordPress Migration Tool. Pagina, database, contenuti: tutto sarà migrato senza che tu debba nemmeno consultare noiosi manuali.

Sai cosa c'è di veramente comodo? Gli aggiornamenti automatici gestiti interamente da Aruba. Non dovrai mai più preoccuparti di aggiornare manualmente WordPress. Aruba fa il lavoro sporco per te.

Oggi, tutto questo può essere tuo pagando soltanto 79 euro per il primo anno. Però, grazie al codice ESTATE2024, ecco che si materializza il 60% di sconto sull’abbonamento annuale. Non serve essere matematici per capire che è un affarone. Che stai aspettando? Salta sul treno del risparmio e approfitta della promo hosting di Aruba per creare il tuo sito web da professionista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.