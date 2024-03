Promo Disney Plus: abbonamento a soli 1.99€ al mese per 3 mesi

Se ami le serie, i film e i documentari, non puoi perderti la promo Disney Plus, il servizio di streaming che ti offre tutto il meglio dei contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Solo per un breve periodo, infatti, puoi abbonarti alla piattaforma a un prezzo stracciato: solo 1,99 euro al mese per i primi 3 mesi. Così facendo, risparmierai il 66% sul costo del piano Standard con pubblicità, che normalmente è di 5,99 euro al mese.

Come approfittare della promo Disney Plus

Devi fare in fretta se vuoi sfruttare questa promozione: l’offerta scade il 14 marzo 2024 e vale solo per i nuovi clienti o per quelli che vogliono riattivare un abbonamento già disattivato in passato.

Dopo i primi 3 mesi, il tuo abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo pieno, ma potrai cancellarlo in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Il piano Standard con pubblicità ti consente di guardare i tuoi contenuti preferiti con qualità fino a 1080p Full HD e su due dispositivi in contemporanea.

Inoltre, potrai accedere a Disney+ da una varietà di dispositivi, come smartphone, tablet, smart TV e console di gioco. E se hai dei bambini, potrai impostare il parental control per limitare la loro visione a contenuti adatti alla loro età.

Sulla piattaforma è disponibile un catalogo vastissimo e in continua espansione con serie, film e Originals esclusivi, che spaziano dai classici Disney ai successi più recenti, passando per le avventure Marvel e le storie di Star Wars.

Potrai anche scoprire il mondo con i documentari National Geographic, che ti faranno viaggiare tra natura, scienza e cultura.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: attiva (o riattiva) ora il tuo abbonamento online e approfitta della promo Disney Plus a soli 1,99 euro al mese per 3 mesi. Non te ne pentirai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.