PROMO Aruba Fibra: scade oggi

La PROMO Fibra di Aruba con prezzo promozionale a meno di 20 euro mensili per 6 semestri è in scadenza proprio oggi.

All-in Promo include modem a noleggio e chiamate illimitate gratis ad un prezzo davvero sorprendente.

PROMO Aruba Fibra: i dettagli

L'offerta in scadenza proprio oggi prevede per l'appunto internet senza limiti 24 ore su 24 fino a 2.5 Gigabit al secondo in download, Router Wi-Fi compreso in comodato d'uso e le chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri sia di rete fissa che di rete mobile. Il tutto per soli 19,89 euro al mese per i primi sei mesi. Dal settimo mese, il prezzo richiesto è di 29,90 euro mensili.

Questa tariffa è disponibile sotto rete diretta Open Fiber. Nelle cosiddette Aree Bianche è previsto un sovrapprezzo mensile di 5 euro.

Esistono anche tre pacchetti aggiuntivi che possono essere aggiunti anche in seguito. Vediamoli:

Indirizzo IPv4 statico: disponibile a 4 euro al mese in più Download a 2,5 Gbps: in aggiunta a soli 7 euro al mese. Upload fino a 1 Gbps: possibilità di aggiungerlo a 2 euro aggiuntivi.

In alternativa, oltre a questa tariffa è disponibile l'offerta bloccata per 12 mesi a soli 26,47 euro mensili. Questa promo non prevede il Modem e nemmeno le chiamate illimitate.

Inoltre, attivando una qualsiasi promozione di Aruba a vostra disposizione c'è uno sconto del 70% sul nuovo servizio Aruba Drive, uno spazio illimitato in cloud utile per salvare i vostri files in totale sicurezza.

Costi ed altro

Le due offerte in questione sono richiedibili in completa autonomia ONLINE senza costi di attivazione. Inoltre, se non ti trovi bene puoi recedere con soli 20 euro.

La promo a 19,89 euro è attivabile entro OGGI.

