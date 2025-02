Problemi tra TomTom Go e Android Auto: applicazione fuori uso

Gli utenti dell'app di navigazione TomTom Go stanno affrontando difficoltà nell'utilizzare il servizio su Android Auto, con diverse segnalazioni che indicano la scomparsa dell'app dalla piattaforma di infotainment delle auto.

Questo malfunzionamento impedisce agli automobilisti di usufruire della navigazione durante i loro spostamenti. Le recensioni recenti pubblicate sul Google Play Store evidenziano la scomparsa dell'app dalla lista delle applicazioni compatibili, creando notevoli disagi per chi fa affidamento su TomTom Go per i propri viaggi.

TomTom ha riconosciuto ufficialmente il problema e, attraverso una dichiarazione, ha comunicato che il team di sviluppo è già al lavoro per risolvere l'inconveniente. L'azienda si è scusata per i disagi creati e ha rassicurato gli utenti, promettendo una correzione a breve. Nonostante l'annuncio, il disguido persiste, e molti utenti continuano a segnalare il malfunzionamento.

Alcuni problemi segnalati dagli utenti

Tra i problemi segnalati, alcuni utenti indicano che l'app chiede ripetutamente l'autorizzazione per l'accesso alla posizione, anche se questi permessi sono già stati concessi in precedenza. Inoltre, un altro inconveniente riguarda il fatto che TomTom Go non viene più visualizzata nell'elenco delle applicazioni compatibili con Android Auto, impedendo di fatto l'utilizzo della navigazione tramite la piattaforma di infotainment del veicolo.

TomTom Go è una delle app di navigazione più apprezzate, non solo per la sua interfaccia intuitiva, ma anche per le sue funzionalità avanzate, che includono aggiornamenti in tempo reale sul traffico, avvisi di velocità e informazioni sui prezzi dei carburanti. L'impossibilità di utilizzare questa app su Android Auto rappresenta un notevole inconveniente per gli utenti che dipendono da essa durante i loro spostamenti quotidiani o viaggi più lunghi.

L'auspicio è che TomTom risolva rapidamente i problemi di compatibilità con Android Auto e che l'app possa tornare a funzionare correttamente su tutte le piattaforme supportate. Fino ad allora, gli utenti potranno utilizzare altre alternative come Google Maps o Waze, che sono già compatibili con Android Auto e offrono funzionalità simili per la navigazione durante i viaggi.