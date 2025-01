PrivateVPN: ricevi 24 mesi di abbonamento EXTRA all'85% di sconto

Restrizioni geografiche e minacce informatiche: avere un servizio VPN affidabile, ormai, non è più un optional, ma una necessità. PrivateVPN, ottimo servizio in rapida crescita, offre una soluzione completa: 12 mesi + 24 mesi extra all'85% di sconto.

PrivateVPN è veloce, pratico e sicuro

Ecco cosa rende PrivateVPN una scelta eccellente:

Sblocca contenuti geo-ristretti: che si tratti di streaming video, social network o piattaforme di intrattenimento, PrivateVPN ti permette di accedere a qualsiasi contenuto, ovunque tu sia

Protezione militare: grazie alla crittografia 2048-bit con AES-256, il massimo livello di sicurezza disponibile, i tuoi dati sono al sicuro da chiunque

Velocità massima: niente più buffering o attese infinite. Con PrivateVPN, puoi goderti streaming in HD, download rapidi e una navigazione fluida, spesso più veloce rispetto alle connessioni senza VPN

: niente più buffering o attese infinite. Con PrivateVPN, puoi goderti streaming in HD, download rapidi e una navigazione fluida, spesso più veloce rispetto alle connessioni senza VPN Facilità d’uso: setup in un solo clic, PrivateVPN è compatibile con tutti i dispositivi (Windows, Mac, iOS, Android, Linux) e non richiede competenze tecniche

In più, PrivateVPN non conserva alcun registro delle tue attività online e offre larghezza di banda illimitata. Con un solo abbonamento, potrai collegare fino a dieci dispositivi contemporaneamente, ognuno con un indirizzo IP unico. Se hai bisogno di supporto, potrai affidarti all'aiuto di sviluppatori in-house.

PrivateVPN sta rivoluzionando tutto con un'offerta esclusiva: 12 mesi + 24 mesi extra (per un totale di 36 mesi) a soli 2,08 euro al mese, con uno sconto dell'85%. Tutti i piani sono coperti da una garanzia soddisfatti o rimborsati al 100%, che ti permette di testare il servizio per 30 giorni senza rischi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.