PrivateVPN: il piano di 3 anni è in offerta a 2,08€ al mese (85% di sconto)

Nelle ultime ore è in corso una nuova promozione sul sito ufficiale di PrivateVPN: il piano annuale è in promo a 2,08 euro al mese, con 24 mesi extra, per un totale dunque di tre anni. Lo sconto rispetto al prezzo di listino è pari all'85%.

Da tempo PrivateVPN è uno dei migliori servizi VPN per rapporto qualità-prezzo disponibili sul mercato. E a maggior ragione lo è oggi, grazie alla nuova promo lanciata in quest'ultima settimana del mese di marzo.

PrivateVPN è in offerta a 2,08 euro al mese per 36 mesi

Grazie a una VPN come PrivateVPN è possibile guardare i contenuti bloccati a causa delle restrizioni geografiche sia in Italia che all'estero. Per riuscirci basta selezionare un server VPN posizionato in una nazione dove il blocco non è in vigore.

Un altro punto di forza è il completo anonimato assicurato dall'impiego di una crittografia di grado militare. Nessuno può conoscere le attività sul web svolte dall'utente, né gli hacker né tantomeno i governi nazionali.

Un ulteriore vantaggio di PrivateVPN è di offrire un'esperienza gaming superiore alla media. Una connessione VPN aiuta infatti a prevenire il buffering e le cadute di Internet nei momenti più intensi dell'azione, regalando un significativo assist alle proprie possibilità di successo.

Il piano annuale di PrivateVPN è in promo a 2,08 euro al mese, a cui si aggiungono 24 mesi extra allo stesso prezzo. Al termine del periodo promozionale di tre anni, il piano si rinnoverà a 75 euro l'anno, a meno che non si scelga di disdire il contratto prima senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.