PrivateVPN: addio geo-blocking a soli 2,08 euro al mese

Il nuovo servizio PrivateVPN ti offre la possibilità di navigare in sicurezza anche nelle reti pubbliche ma soprattutto di sbloccare alcuni contenuti streaming bloccati. Con questa soluzione potrete avere accesso al catalogo USA di Paramount+ per seguire la vostra squadra del cuore.

Questa Virtual Private Network ha più di 200 server dislocati in 63 Paesi in tutto il mondo. Con le Winter Deals ricevi subito 24 mesi extra sul pacchetto annuale a soli 2,08 euro mensili. Inoltre, puoi partecipare al concorso che mette in palio ben 3 ani gratuiti di software VPN. Per accedere all'iniziativa ti basterà inserire la tua mail ed incrociare le dita.

PrivateVPN: i dettagli

Le connessioni con questa VPN sono crittografate a 2048 bits con AES-256, una protezione di grado militare capace di rendere illeggibili i tuoi dati da occhi indiscreti. L'offerta che ti regala ulteriori 2 anni extra è a tempo limitato ed è disponibile SOLO ONLINE.

Ma i vantaggi di PrivateVPN non sono solo economici. Questo prodotto ha anche delle caratteristiche interessanti, vediamole:

10 dispositivi collegati : puoi collegare un sacco di device allo stesso momento senza perdere velocità.

: puoi collegare un sacco di device allo stesso momento senza perdere velocità. Server ultrarapidi : hai a disposizione più di 200 server di 63 Paesi nel Mondo.

: hai a disposizione più di 200 server di 63 Paesi nel Mondo. Multipiattaforma : PrivateVPN è una soluzione compatibile con qualsiasi sistema operativo sia mobile che per computer.

: PrivateVPN è una soluzione compatibile con qualsiasi sistema operativo sia mobile che per computer. Assistenza 24/7 : hai supporto da un team specializzato tramite chat oppure ticket email.

: hai supporto da un team specializzato tramite chat oppure ticket email. 30 giorni : puoi provare il servizio per 30 giorni e recuperare i tuoi soldi se non sei soddisfatto del servizio.

: puoi provare il servizio per 30 giorni e recuperare i tuoi soldi se non sei soddisfatto del servizio. Banda illimitata : con questo prodotto non hai limiti di velocità. Puoi goderti il tuo streaming preferito senza blocchi.

: con questo prodotto non hai limiti di velocità. Puoi goderti il tuo streaming preferito senza blocchi. Funzione Kill Switch: in caso di disconnessione alla rete verrai scollegato automaticamente per evitare il furto dei tuoi dati.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.