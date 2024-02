Private Internet Access: la VPN che protegge tutti i tuoi dispositivi

Internet non soltanto un luogo digitale in cui svagarsi, fare acquisti e giocare, ma anche spesso pericoloso. Ecco perché è importante proteggere la tua privacy usando una VPN. Tra le molte opzioni disponibili, Private Internet Access (PIA) è una delle scelte migliori. Se vuoi sapere perché, continua a leggere.

Private Internet Access: la VPN all-in-one

Private Internet Access, conosciuta anche come PIA, è una VPN che combina diverse funzionalità importanti. Non ci sono limiti di banda, quindi puoi guardare qualsiasi cosa in streaming senza interruzioni o buffering.

Con un sistema di crittografia di livello militare, ma anche con la sua politica no log, PIA garantisce massima riservatezza. La rete di server globali consente di "spostare" il tuo IP in un altro Paese, così eviti di essere tracciato online.

Se pensi che proteggere la tua privacy costi tanto, ti sbagli. Grazie allo sconto dell’83%, PIA ti costa soltanto 1,85 € al mese se scegli il piano biennale, che include anche 4 mesi extra gratuiti.

Con un solo abbonamento, puoi proteggere tutti i tuoi dispositivi che vuoi, senza costi extra. Inoltre, puoi installare la VPN su qualsiasi browser e sistema operativo.

Se non vuoi impegnarti per due anni, puoi scegliere il piano mensile a 10,69 € o quello semestrale a 6,79 € al mese.

La promozione attuale richiede il pagamento anticipato. Però, avrai a disposizione la garanzia di rimborso di 30 giorni, da usare nell’ipotesi remota per cui il servizio non sia affidabile

In definitiva, se vuoi seriamente proteggere la tua privacy online affidandoti a un servizio VPN sicuro e di qualità, Private Internet Access è la scelta giusta. Devi però abbonarti prima possibile, perché l’offerta promozionale attuale non durerà ancora a lungo.

