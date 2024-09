PrivadoVPN: la VPN ultraveloce al costo di un caffè al mese

L'offerta per le vacanze di PrivadoVPN continua. Anche per quest'ultima settimana di settembre è possibile attivare il piano di due anni in promo a 1,48 euro al mese, di fatto il prezzo di un caffè al mese. La promozione in corso prevede inoltre tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Server VPN in 49 Paesi del mondo, con accesso a velocità VPN ultraveloci, ferrea politica no log e blocco sia di malware che di annunci pubblicitari grazie ad un'innovativa tecnologia proprietaria: questi i principali punti di forza di PrivadoVPN, una delle VPN migliori per rapporto qualità-prezzo.

PrivadoVPN: il piano di 24 mesi in offerta a 1,48 euro al mese

Uno dei fiori all'occhiello di PrivadoVPN è l'ottimizzazione dei server VPN per velocità illimitate. In questo modo, gli utenti possono beneficiare di una connessione VPN tanto veloce quanto quella casalinga. A ciò si aggiunge poi l'utilizzo di sofisticati protocolli di crittografia, grazie ai quali la velocità non compromette in alcun modo la sicurezza online dei propri dispositivi.

Sempre a proposito di sicurezza, la VPN in questione integra una funzionalità proprietaria chiamata ControlTower: si tratta di un servizio gratuito che blocca la pubblicità invasiva dei siti web, gli eventuali malware presenti in rete, e aiuta a proteggere i propri figli dai cybercriminali.

Il piano di 24 mesi di PrivadoVPN è in offerta al prezzo scontato di 1,48 euro al mese, grazie all'offerta per le vacanze riconfermata anche per il mese di settembre. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto.

