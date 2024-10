PrivadoVPN in super sconto: 87% e 3 mesi extra sul piano biennale

C'è uno sconto a dir poco shock su PrivadoVPN: oggi puoi abbonarti al piano biennale con l'87% di sconto e 3 mesi aggiuntivi gratis sull'abbonamento. In pratica, facendo due conti, la pagherai pochissimi euro al mese assicurandoti connessioni veloci, sicura e privacy totale.

I vantaggi di PrivadoVPN

PrivadoVPN ti offre una serie di vantaggi da non sottovalutare: prima di tutto hai la protezione completa contro gli annunci pubblicitari intrusivi, che vengono bloccati automaticamente per salvaguardare la tua navigazione.

Inoltre, sfruttando server distribuiti in 49 paesi e 66 città, potrai godere di connessioni rapide e sicure ovunque ti trovi, scegliendo facilmente la posizione del server migliore per le tue esigenze, sia per navigare in sicurezza che per guardare contenuti in streaming.

Tutto questo avviene tramite una potente crittografia avanzata, che assicura che ogni dato inviato o ricevuto attraverso PrivadoVPN sia protetto da fughe di informazioni. Potrai scegliere tra protocolli VPN come OpenVPN, IKEv2, WireGuard e SOCKS5, ottimizzando la sicurezza e la velocità a seconda delle tue esigenze.

Infine, il servizio è davvero versatile e protegge i tuoi dispositivi macOS, Windows, Android o altre piattaforme compatibili, mettendoti al riparo da minacce online. PrivadoVPN blocca anche perdite di IP e DNS, mantenendo la tua cronologia di navigazione privata e impedendo che terzi possano accedere ai tuoi dati.

Tutto questo con l'87% di sconto e 3 mesi extra gratis. Ci stai ancora pensando?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.