PrivadoVPN in offerta: prezzo scontato fino all'87%

PrivadoVPN, la migliore VPN per lo streaming, propone in questo periodo un'offerta esclusiva a prezzo fortemente scontato. I clienti che scelgono l'abbonamento da 24 mesi possono beneficiare infatti di ulteriori 3 mesi gratis con un cospicuo risparmio che arriva all'87%. Grazie a questa promozione, PrivadoVPN costa appena 1,48 euro al mese, ovvero 40 euro complessivi per 27 mesi. Resta sempre la possibilità di sottoscrivere il piano da 12 mesi + 3 mesi gratis a 30 euro totali, quindi al costo di 2 euro su base mensile. A tutto ciò si aggiunge il rimborso completo entro 30 giorni. Possiamo dire quindi che PrivadoVPN regala davvero la possibilità di risparmiare consentendo di ottenere una serie di vantaggi che andremo a vedere di seguito.

PrivadoVPN: accesso anonimo e sicuro per uno streaming senza limiti

PrivadoVPN assicura ai propri clienti l'accesso anonimo da 49 paesi nel mondo con centinaia di server tra cui scegliere liberamente. L'ampia possibilità di selezionare l'IP con cui ci si collega ad Internet consente di fare streaming senza restrizioni, quindi senza geoblocchi o censure di alcun tipo.

PrivadoVPN supporta un numero illimitato di dispositivi oltre ai protocolli OpenVPN e Wireguard. Tra le funzionalità offerte troviamo il blocco per gli annunci pubblicitari che rende più piacevole la navigazione senza essere disturbati dalle inserzioni promozionali, nonché l'assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Le città toccate dalla rete globale di server di PrivadoVPN sono ben 66 e qualunque sia la scelta dell'utente, le prestazioni non verranno impattate in maniera percepibile. Uno dei punti di forza del servizio è infatti la velocità di connessione che, a differenza di quanto avviene con le VPN gratuite, non ha un impatto sulle prestazioni né a livello di banda disponibile, né sotto l'aspetto della latenza.

PrivadoVPN utilizza inoltre degli avanzati sistemi di cifratura che impediscono l'accesso ai dati scambiati ad eventuali soggetti terzi. Le informazioni relative alla navigazione online sono infatti inaccessibili a chiunque, inclusi cybercriminali, enti governativi e perfino gli stessi provider Internet che forniscono il servizio di connettività.

