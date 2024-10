PrivadoVPN è in sconto dell'87%: meno di 1,50€/mese per averla

In un mondo sempre più digitale, proteggere la propria privacy online è diventato essenziale. Tra le VPN più apprezzate del 2024, PrivadoVPN spicca per la sicurezza, velocità e capacità di accedere a contenuti streaming senza limiti, offrendo anche uno sconto dell'87% sul piano biennale con 3 mesi aggiuntivi gratuiti. Questo abbonamento comprende dati illimitati, server in 66 città, fino a 10 connessioni simultanee, e una politica "zero log" che garantisce la privacy dell’utente.

Tutti i vantaggi di PrivadoVPN, con uno sconto eccezionale

Uno dei punti di forza di PrivadoVPN è la possibilità di bypassare le restrizioni geografiche per accedere a piattaforme come Netflix, Amazon Prime e Disney+, senza il rischio di buffering. La crittografia AES a 256 bit, tra le più sicure, assicura la protezione dei dati, anche su reti Wi-Fi pubbliche. Grazie alle funzioni integrate come il blocco di pubblicità e protezione antimalware, la tua esperienza di navigazione è più sicura e libera da fastidi.

PrivadoVPN è compatibile con numerosi dispositivi e piattaforme, da Windows a macOS, iOS e Android, oltre a Fire TV, Android TV, Apple TV e router, rendendo semplice la protezione di tutti i dispositivi con un unico account.

Con la possibilità di connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente, PrivadoVPN è dunque una soluzione ideale per utenti con più device o famiglie, permettendo loro di navigare in anonimato e sicurezza senza limiti di dati.

Come dicevamo, in questo momento sul piano biennale c'è uno sconto dell'87% con 3 mesi gratis extra. Il costo totale è di 1,48€ al mese, davvero niente male!

