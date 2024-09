PrivadoVPN è in offerta (-87%): a meno di 2 euro/mese è la VPN migliore

Scegliere la migliore VPN di oggi diventa più semplice sfruttando l'offerta in corso per PrivadoVPN, che batte la concorrenza grazie a un rapporto qualità/prezzo ottimo.

Il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,48 euro al mese, scegliendo il piano VPN 24 mesi che include 3 mesi gratuiti aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Si tratta di uno sconto dell'87% rispetto al prezzo standard.

Per accedere all'offerta in corso basta visitare il sito ufficiale di PrivadoVPN

PrivadoVPN: la scelta migliore per una nuova VPN

Il servizio offerto da PrivadoVPN si caratterizza per:

connessione senza limiti di traffico dati

possibilità di utilizzo di un numero illimitato di dispositivi con 10 connessioni in contemporanea alla rete VPN

politica zero log che elimina qualsiasi forma di tracciamento

network di server sparsi in decine di Paesi al mondo per consentire all'utente di "spostare" il proprio IP in un altro Paese evitando blocchi geografici e censure online

connessione protetta dalla crittografia

sistema di prevenzione delle minacce online e blocco degli annunci pubblicitari

Si tratta, quindi, di una VPN completa, sicura e veloce, in grado di mettere a disposizione dell'utente un servizio senza punti deboli e con un rapporto qualità/prezzo al top del mercato. L'offerta di oggi, infatti, rende PrivadoVPN la scelta migliore per attivare una nuova VPN e utilizzare la rete senza limiti.

Sfruttando la promozione in corso, PrivadoVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 1,48 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi, per uno sconto complessivo dell'87%. La promozione include 30 giorni di garanzia di rimborso e prevede la fatturazione anticipata, con un costo complessivo di 40 euro per l'accesso alla VPN.

Per accedere alla promo

