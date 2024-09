Privado VPN: proteggi la tua privacy a €1.48/mese

Privado VPN ha lanciato un'offerta speciale per le vacanze, che ti permette di ottenere una VPN illimitata per 24 mesi, più 3 mesi gratuiti, a soli €1.48 al mese. Questo significa un risparmio dell'87% rispetto al prezzo originale, rendendo l'offerta una delle più competitive disponibili oggi. Inoltre, è disponibile una garanzia di rimborso di 30 giorni, permettendoti di provare il servizio senza rischi.

Altre offerte disponibili

Privado VPN offre anche un'opzione di 12 mesi + 3 mesi gratuiti a soli €2.00 al mese, con un risparmio dell'82%. Per chi invece cerca una VPN per un periodo più breve, è disponibile un piano mensile a €10.99/mese.

Funzionalità chiave di Privado VPN

Dati illimitati e accesso globale: Privado VPN offre dati illimitati, permettendoti di navigare e scaricare senza preoccupazioni. Con server in 66 città in tutto il mondo, avrai accesso globale a contenuti da qualsiasi luogo.

Supporto per lo streaming: Ideale per chi ama lo streaming, Privado VPN ti permette di accedere a contenuti geo-limitati su piattaforme come Netflix, Hulu, e altre. Goditi i tuoi programmi preferiti ovunque ti trovi, senza interruzioni.

Dispositivi e connessioni illimitati: Con Privado VPN, puoi connettere fino a 10 dispositivi simultaneamente, senza limiti sul numero di dispositivi collegabili. Questa flessibilità è perfetta per famiglie o per chi possiede molti dispositivi.

Zero Log e prevenzione delle minacce: Privado VPN garantisce una politica di zero log, assicurandoti che le tue attività online rimangano private. Inoltre, il blocco per annunci pubblicitari e la prevenzione delle minacce contribuiscono a proteggerti da malware e phishing.

Controllo parentale: Un’altra funzionalità interessante è il controllo parentale, che ti permette di gestire e monitorare le attività online dei tuoi figli, proteggendoli da contenuti inappropriati.

