Privacy online: ecco come eliminare i dati personali dal web con un semplice tool

La questione della privacy online diventa sempre più importante. Oltre ad adottare tutti gli accorgimenti possibili per navigare in sicurezza (ad esempio utilizzando una VPN quando la connessione non è protetta), è necessario eliminare tutti i dati personali presenti sul web. Non si tratta di un'impresa semplice a meno che di non affidarsi ad un tool in grado di automatizzare la procedura.

Grazie a Incogni, infatti, è possibile entrare in contatto diretto con i "data broker" (le aziende che controllano i dati degli utenti online) richiedendo la rimozione di tutte le informazioni personali. Il sistema è facile da usare ma, soprattutto, è completamente automatico. Basta autorizzare il servizio ad operare e sarà Incogni a gestire tutto.

Per chi sceglie di affidarsi ad Incogni c'è la possibilità di attivare un abbonamento mensile da 12,99 euro. Puntando sul piano annuale, attualmente in sconto del 50%, la spesa si riduce a 6,49 euro al mese, con fatturazione anticipata di 77,88 euro + IVA. Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Massimizzare la privacy online con Incogni, il tool che elimina i dati personali dal web

Incogni funziona in modo automatizzato. Basta attivare l'abbonamento e autorizzare Incogni ad agire. Sarà il tool a gestire tutto, contattando direttamente i data broker per richiedere l'eliminazione dei dati dell'utente dal web. Tutta l'attività di Incogni può essere monitorata tramite il sito ufficiale, con aggiornamenti periodici che permettono di controllare nel dettaglio l'andamento delle richieste. L'utente, quindi, una volta autorizzato il tool, non dovrà fare null'altro, con un enorme risparmio di tempo.

Per attivare Incogni, attualmente in offerta con sconto del 50%, è possibile seguire il link qui di sotto. Il costo della sottoscrizione annuale è di 77,88 euro pari a 6,49 euro al mese (più IVA). C'è anche la garanzia di rimborso a 30 giorni che consente di provare il tool e, eventualmente, richiedere un rimborso integrale di quanto speso.

