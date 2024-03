Prince of Persia: The Lost Crown per PS5 in MAXI OFFERTA su Amazon

Prince of Persia è una saga storica del mondo dei videogiochi e poche settimane fa, Ubisoft, ha pubblicato The Lost Crown un reboot della saga molto apprezzato dalla critica e dall'utenza e oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 15% per un costo finale di 29,99€.

Prince of Persia: The Lost Crown per PS5 scontato su Amazon

In questo avvincente gioco d'azione e avventura, immergiti in un mondo fantasy mitologico ispirato all'antica Persia, dove il tempo stesso è diventato un'arma. Con abilità di combattimento e acrobatiche straordinarie, il protagonista sfrutta i poteri temporali per eseguire combo letali e sconfiggere creature mitologiche e nemici corrotti dal tempo.

Esplora un mondo maledetto ricco di fascino e pericoli, ispirato all'antica Persia. Ogni bioma altamente dettagliato ha una sua identità unica, popolata da creature misteriose e meraviglie da scoprire. Attraversa desolati deserti, antichi boschi incantati e città in rovina, mentre ti immergi nella ricca storia e nelle leggende di questo mondo affascinante.

Intrigati da una storia originale e coinvolgente, i giocatori si troveranno ad utilizzare l'astuzia per risolvere enigmi, trovare tesori nascosti e completare missioni epiche. Ogni passo avanti porta a una maggiore comprensione di questo mondo corrotto, aprendo la strada a scoperte sorprendenti e rivelazioni intriganti.

Con grafica mozzafiato e un gameplay coinvolgente, questo gioco offre un'esperienza di gioco avvincente e immersiva. I giocatori saranno costantemente sfidati a sfruttare al meglio le loro abilità combattive e acrobatiche, mentre navigano tra le intricanti trame del tempo e della mitologia persiana.

Prince of Persia: The Lost Crown per PS5

