Prime Day 2025: i migliori smartphone in offerta

Il Prime Day 2025 è finalmente arrivato e, come ogni anno, Amazon propone offerte eccezionali su centinaia di prodotti tech, inclusi alcuni degli smartphone più desiderati del momento. Che tu sia alla ricerca di un nuovo top di gamma, di un dispositivo per uso quotidiano, o di un secondo telefono per lavoro, il Prime Day è il momento ideale per fare un upgrade risparmiando.

La top 5 delle offerte sugli smartphone per il Prime Day di Amazon

Abbiamo selezionato 5 smartphone in promozione, scopriamoli insieme:

Nothing Phone (3a) Pro: iniziamo da uno degli smartphone più chiacchierati degli ultimi mesi che sorprende sia per il suo design iconico che per le ottime prestazioni che riesce a garantire. Siamo in una fascia media di prezzo. Lo sconto attivo su Amazon è del 7% e il prezzo finale è di 409€.

Xiaomi 15: dal mid-range saliamo con un top di gamma, Xiaomi 15 incarna perfettamente il concetto di smartphone premium in ogni sua funzione, dalle prestazioni alla fotocamera passando per il design ed il supporto. Lo sconto attivo è del 10% e il prezzo finale è di 899€.

Samsung Galaxy A56: riscendiamo fra i medio-gamma, con il Samsung Galaxy A56. La linea "A" di Samsung riesce a garantire ottimi dispositivi per ogni fascia di prezzo e nel caso dell'A56 siamo di fronte ad uno dei migliori medio-gamma sul mercato. Lo sconto attivo è del 5% e il prezzo finale è di 359€.

Poco C75: proseguiamo con un entry-level, uno smartphone perfetto per chi vuole ridurre all'essenziale le proprie azioni con lo smartphone e per chi non ha eccessive pretese. Lo sconto attivo è del 15% e il costo finale è di 84,90€.

HONOR Magic V3: chiudiamo con un foldable, Honor è una delle aziende che meglio riesce a garantire degli ottimi dispositivi con questa tecnologia. Su Amazon viene applicato uno sconto del 13% per un prezzo finale di 1.299,90€.

Questa era la top 5 delle migliori offerte relative agli smartphone su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.