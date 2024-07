Prime Day 2024: i migliori ripetitori wifi in offerta

Un ripetitore WiFi è un dispositivo che serve ad estendere la copertura di una rete wireless esistente. Funziona ricevendo il segnale WiFi dal router e ritrasmettendolo in aree della casa o dove il segnale è debole o assente e oggi, in occasione del Prime Day sono molti i ripetitori WiFi in offerta.

Ripetitori WiFi in sconto: un Prime Day all'insegna del potenziamento della tua copertura di rete

I prodotti presenti in questa lista sono stati selezionati in base a quello che è il rapporto qualità prezzo anche in base alla percentuale di sconto. Bando alle ciance e proseguiamo:

Ripetitore WiFi Xiaomi: funziona su 2.4 GHz e 5 GHz ad una velocità combinata fino a 1200 Mbps, l'ingresso Fast Ethernet consente di collegare un dispositivo cablato come la TV o una console di gioco garantendo una connessione più affidabile. Lo sconto attivo oggi è del 13% e il costo completo e definitivo è di 25,99€.

Mercusys TP-Link : questo repeater è dotato di WiFi 6 e di supporto alla doppia banda per una velocità complessiva di 1500 Mbps. Funziona, inoltre, con qualsiasi tipologia di router il che garantisce un'ampia compatibilità. Lo sconto attivo è del 15% e il prezzo finale è di 29,90€

Tenda A18 : dotato di a ntenne dual band e ogni antenna fornisce reti WiFi a 2,4 GHz e 5 GHz, velocità di trasmissione dati veloce per 4K HD, giochi online multigiocatore in massa e download ad alta velocità. Sconto attivo del 17% e costo totale di 19,99€

TP-Link Ripetitore WiFi RE330 : il primo dei due dispositivi TP-Link di questa lista, questo device è dotato di un t asto WPS per una facile configurazione e un facile controllo tramite l'app Tether o l'interfaccia web. Lo sconto applicato è pari al 22% e il prezzo finale è di 34,90€

TP-Link RE450: rimaniamo in casa TP-Link con questo dispositivo da 1750 megabit al second, antenne esterne regolabili ad alte prestazioni e risulta essere ottimale per case con 3-5 stanze o case a due piani. Sconto attivo del 17% e costo finale di 49,99€.

Questi erano i migliori ripetitori WiFi in offerta in occasione del Prime Day 2024, dispositivi perfetti per potenziare la tua copertura!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.