Previsioni sul mercato rialzista: 9 altcoin AI destinati a governare

La tanto attesa corsa al rialzo di Bitcoin (BTC) è finalmente arrivata: i prezzi sono cresciuti di oltre il 50% nell'ultimo mese. BTC è ora scambiato per la prima volta sopra i 60.000 $ e alcuni analisti prevedono un nuovo massimo storico entro una settimana.

Il lancio di exchange-traded fund che soddisfano i criteri di accettazione degli ETF della US Securities and Exchange Commission e l'evento di halving previsto per aprile sono i principali fattori che stanno guidando l'attuale corsa di Bitcoin.

I nove migliori altcoin AI in cui investire quest'anno

I breakout di Bitcoin spesso portano molti altri altcoin a fare lo stesso. Le criptovalute che aiutano a far progredire l'intelligenza artificiale (AI) dovrebbero essere tra i maggiori beneficiari del boom di Bitcoin, grazie ai crescenti investimenti in questa tecnologia e al ruolo sempre più importante che essa svolge nelle nostre vite.

Ecco nove altcoin focalizzati sull'AI che si prevede avranno una crescita esponenziale nel 2024:

1. InQubeta (QUBE)

InQubeta è una criptovaluta emergente che intende offrire agli investitori un accesso più facile agli investimenti in AI. Il suo spazio di investimento fornirà un'alternativa alle società di investimento tradizionali. Mette in contatto startup di AI e investitori sul suo marketplace di NFT, dove gli investitori acquisiscono azioni e altre ricompense dalle startup acquistando token non fungibili prodotti da queste imprese sulla blockchain di InQubeta.

InQubeta potrebbe essere uno dei migliori progetti DeFi in cui investire quest'anno, con alcune proiezioni di crescita che prevedono rendimenti fino al 10.000%. La sua prevendita ha già raccolto 10,6 milioni di dollari, rendendola una delle migliori ICO in corso in questo momento.

2. Injective (INJ)

Injective è un'altra delle migliori criptovalute DeFi che si prevede avrà una crescita sostanziale nel 2024. Nel 2023 è cresciuta di oltre il 900% e si prevede che quest'anno supererà questi numeri grazie al boom delle criptovalute.

3. Render (RNDR)

Render è la prima piattaforma di criptovalute che consente ai miner di affittare le unità di elaborazione grafica inutilizzate che possiedono, mettendole in contatto con persone che hanno bisogno di maggiore potenza di calcolo sulla sua blockchain. I prezzi di RNDR sono aumentati di oltre l'82% negli ultimi 30 giorni.

4. Bittensor (TAO)

Bittensor offre un ecosistema in cui i modelli di apprendimento automatico collaborano e ottengono ricompense per il valore informativo che offrono all'ecosistema. Sta inoltre creando un mercato in cui gli utenti possono testare e acquistare servizi di intelligenza artificiale direttamente dai loro sviluppatori. I prezzi di TAO sono aumentati di oltre il 79% nell'ultimo mese.

5. The Graph (GRT)

I prezzi di GRT sono saliti dell'80% nell'ultimo mese. The Graph è un protocollo di indicizzazione utilizzato per recuperare e archiviare i dati della blockchain da reti come Ethereum (ETH), consentendo la creazione di smart contract e infrastrutture Web 3 più efficienti.

6. Fetch.ai (FET)

L'ecosistema di Fetch.ai consente ai suoi utenti di accedere a bot automatizzati in grado di svolgere diverse attività e di attingere a grandi volumi di dati. Bill Gates, cofondatore di Microsoft, ritiene che questi prodotti inizieranno a rimodellare le industrie nei prossimi due anni. Fetch.ai è in testa alle altre criptovalute AI questo mese con un'impennata dei prezzi del 135%.

7. Ocean Protocol (OCEAN)

I prezzi di OCEAN sono saliti dell'88% nell'ultima settimana, mentre i prezzi di BTC si avvicinano ai massimi storici. La base di utenti in rapida crescita è il fattore principale che ne determina la crescita, in quanto permette a chiunque di monetizzare i propri dati sul suo mercato.

8. SingularityNET (AGIX)

AGIX è stato uno dei maggiori vincitori nello spazio delle criptovalute con intelligenza artificiale negli ultimi 30 giorni, con un'impressionante impennata del 162%. Il suo ecosistema consente agli utenti di creare e monetizzare servizi di intelligenza artificiale.

9. Arkham (ARKM)

Arkham fornisce una piattaforma che utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare le blockchain e deanonimizzare i dati della catena. I prezzi di ARKM sono cresciuti di un impressionante 284% nell'ultimo mese e sembra che la festa sia appena iniziata.

Riepilogo

Se stai cercando di capire in quali criptovalute investire, non devi fare altro che guardare alle criptovalute AI della nostra lista. Secondo le proiezioni, InQubeta sarà la criptovaluta AI con la crescita più rapida nel 2024: alcuni analisti prevedono una crescita del 10.000%.

