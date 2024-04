Prestito personale da restituire in 120 mesi: è possibile, ecco come

Richiedere un prestito personale da restituire in 120 mesi è possibile: estendere il piano di rimborso può comportare, però, un aumento significativo dei costi per l'accesso al credito. Diventa fondamentale, quindi, scegliere con attenzione il prestito più vantaggioso, valutando pro e contro.

La scelta più conveniente in questo momento è rappresentata da Agos, un punto di riferimento del settore dei prestiti personali per tutti i consumatori italiani. Scegliendo Agos è possibile ottenere fino a 30.000 euro in prestito da restituire in un massimo di 120 mesi.

Per verificare le condizioni del prestito è possibile accedere al simulatore online sul sito Agos, disponibile tramite il box qui di sotto, e poi, nel caso in cui le condizioni risultino soddisfacenti, avviare l'iter per la richiesta online del prestito.

Ecco un esempio di un prestito con Agos (gli importi e le caratteristiche mostrate dal simulatore sono puramente esemplificative).

Prestito personale in 120 mesi con Agos: come funziona

Per accedere a un prestito personale in 120 mesi è necessario scegliere con attenzione l'istituto a cui rivolgersi. Con Agos è possibile accedere a un prestito personale con le seguenti caratteristiche:

fino a 30.000 euro di importo richiedibile

di importo richiedibile piano di rimborso da un minimo di 12 mesi a un massimo di 120 mesi

possibilità di aggiungere una copertura assicurativa (inclusa nella rata mensile) per tutelarsi contro qualsiasi rischio; con un'assicurazione, la rata sarà leggermente più alta ma il finanziamento sarà protetto da imprevisti

La richiesta di prestito può avvenire direttamente online. Agos, infatti, consente ai suoi utenti di poter sfruttare una procedura interamente digitale sia per verificare le condizioni del prestito che per richiedere il prestito. Per tutti i dettagli in merito è possibile accedere al simulatore disponibile sul sito di Agos, premendo sul bottone qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.