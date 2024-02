Prestito personale con rimborso fino a 10 anni: ecco come ottenerlo

L'accesso al credito richiede una valutazione attenta di tutte le opzioni disponibili: per richiedere un prestito personale conveniente, quindi, bisogna valutare bene vari aspetti e, soprattutto, bisogna andare a considerare le varie proposte disponibili sul mercato.

Con il prestito convenzionato INPS disponibile con Supercredito è possibile beneficiare di condizioni agevolate, andando a richiedere un prestito fino a 75.000 euro con possibilità di rimborso fino a 10 anni, beneficiando, così, di una rata ridotta e sostenibile.

Per un calcolare un preventivo gratuito è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Prestito personale in 10 anni: come averlo

La scelta giusta per avere un prestito personale con rimborso fino a 10 anni è affidarsi a un prestito convenzionato INPS che garantisce condizioni agevolate e, quindi, la possibilità di ridurre la rata mensile, rendendola sostenibile.

Con la proposta di Supercredito è possibile sfruttare:

tasso e rata fissi

una polizza assicurativa inclusa

nessun garante richiesto

importo richiedibile fino a 75.000 euro

possibilità di estendere il piano di rimborso fino a 10 anni

gestione online della pratica, per velocizzare i tempi per l'accesso al credito

Si tratta, quindi, delle condizioni giuste per poter ottenere un prestito personale davvero conveniente. Per ottenere un preventivo gratuito e "su misura" per un prestito personale è sufficiente accedere al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto.

Basterà seguire una semplice procedura online, con pochi passaggi, per individuare subito le condizioni ottimali per l'accesso al credito, in base all'importo da richiedere, alla rata mensile e alla durata del piano di rimborso.

Come detto in precedenza, l'intera gestione della pratica avviene online, semplificando al massimo tutti i passaggi e, soprattutto, garantendo un accesso rapido al credito che permetterà di ottenere prima la liquidità richiesta per completare i propri progetti. Di seguito è possibile accedere a tutti i dettagli.

