Prestazioni top e design compatto: Mini PC con Ryzen 9 in offerta su Amazon

Se cerchi un Mini PC compatto ma incredibilmente potente, il BOSGAME P3 è l'opzione perfetta. Con un prezzo di lancio di appena 499 euro, offre caratteristiche tecniche che lo posizionano ai vertici del mercato dei computer compatti. Un’occasione da non perdere per chi desidera performance elevate in un formato ultra compatto.

Un concentrato di potenza con AMD Ryzen 9

Il cuore pulsante del BOSGAME P3 è il processore AMD Ryzen 9 6900HX, un’unità a 8 core e 16 thread capace di raggiungere una frequenza massima di 4,9 GHz. Grazie all’architettura Zen 3+ realizzata con tecnologia a 6 nm, le prestazioni sono migliorate rispetto alla generazione precedente, rendendolo ideale per carichi di lavoro intensivi, gaming e multitasking.

Non solo CPU: il BOSGAME P3 integra una scheda grafica AMD Radeon 680M basata sull’architettura RDNA2. Con 12 unità di calcolo che operano fino a 2,2 GHz, offre performance grafiche che superano del 50% quelle dei chip Intel Iris Xe di ultima generazione. Potrai goderti i tuoi giochi preferiti con una fluidità sorprendente, il tutto in un dispositivo che sta comodamente sul palmo di una mano.

Memoria e storage: espandibili e pronti per il futuro

La configurazione base include 16 GB di RAM DDR5-4800 in modalità dual channel e un SSD NVMe da 512 GB, entrambi espandibili. La RAM può essere portata fino a 64 GB, mentre lo storage può raggiungere gli 8 TB grazie ai due slot PCIe 4.0 x4. Una versatilità che rende il BOSGAME P3 perfetto per ogni esigenza, sia lavorativa che di intrattenimento.

Il BOSGAME P3 è progettato per mantenere prestazioni elevate anche sotto stress. Il suo sistema di raffreddamento combina una ventola ad alte prestazioni con un tubo di rame e grasso siliconico, garantendo temperature ottimali durante sessioni intensive. Sul fronte della connettività, troviamo il supporto per WiFi 6E, doppia porta LAN da 2,5 Gbps e Bluetooth 5.2, assicurando velocità elevate e latenza minima per ogni tipo di connessione.

Il mini PC viene fornito con Windows 11 Pro preinstallato, ma è pienamente compatibile con Linux e Ubuntu, offrendo flessibilità per utenti con esigenze diverse. Una scelta ideale per professionisti, appassionati di tecnologia e gamer.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica: con il BOSGAME P3 ottieni un dispositivo che combina prestazioni, espandibilità e design compatto, il tutto a un prezzo competitivo. Approfitta ora dell’offerta su Amazon e scopri un nuovo modo di vivere la tecnologia!

