Prestazioni top e design curvo: il monitor gaming PHILIPS Evnia è SUPER

Se stai cercando un monitor che unisca prestazioni elevate e un prezzo vantaggioso, il Philips Evnia è un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire. Con uno sconto significativo, questo monitor curvo da 27 pollici è ora disponibile a soli 245,06 euro, un risparmio di quasi 80 euro rispetto al prezzo originale. Scopri l’offerta imperdibile e rendi unica la tua esperienza di gioco.

Prestazioni da campione per il gaming competitivo

Progettato per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti, il Philips Evnia offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, che garantisce una fluidità senza pari durante le azioni più veloci. Inoltre, il tempo di risposta di soli 0,5 ms MPRT elimina qualsiasi effetto ghosting, rendendolo perfetto per i giochi competitivi. La risoluzione QHD (2560x1440) rappresenta un compromesso ideale tra nitidezza e prestazioni, superando il FHD senza richiedere un hardware costoso come per il 4K.

Grazie alla tecnologia HDR 400 e al pannello VA con un rapporto di contrasto di 3000:1, il monitor offre immagini dai colori ricchi e profondi, con neri incredibilmente realistici. La luminosità di 400 cd/m² assicura una visibilità eccellente in qualsiasi condizione di luce, migliorando ulteriormente l’esperienza visiva.

Funzionalità pensate per il tuo comfort

Il Philips Evnia è dotato di modalità preimpostate per diversi tipi di giochi, che permettono di ottimizzare rapidamente le impostazioni in base alle proprie preferenze. La modalità LowBlue riduce l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco, mentre il supporto regolabile in altezza fino a 150 mm garantisce il massimo comfort ergonomico.

Questo monitor offre una vasta gamma di opzioni di connessione, tra cui due porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4 e un hub USB 3.2 con quattro porte, di cui due con supporto alla ricarica rapida. È presente anche un’uscita per cuffie da 3,5 mm e la compatibilità con il montaggio VESA 100x100, rendendolo estremamente versatile. Il design elegante in nero opaco con finitura antiriflesso si integra perfettamente in qualsiasi setup, mentre la costruzione robusta garantisce una lunga durata.

Con una garanzia di tre anni inclusa, il Philips Evnia rappresenta un acquisto sicuro e affidabile. Nella confezione troverai tutto il necessario per iniziare subito: cavo di alimentazione, cavo HDMI, cavo DisplayPort, CD dei driver e documentazione sulla garanzia. Non lasciarti sfuggire questa occasione per migliorare la tua postazione di gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.