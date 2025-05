Prestazioni e comfort visivo a SOLI 79€: scopri il monitor MSI PRO da 24"

Scopri il monitor MSI PRO MP243X, un gioiello di tecnologia ora disponibile a un prezzo straordinario su Amazon. A soli 79,99€, con uno sconto di ben 38€ rispetto al prezzo di listino, questo monitor è la scelta ideale per chi cerca prestazioni eccellenti senza spendere una fortuna.

Prestazioni al top per lavoro e intrattenimento

Il monitor MSI PRO MP243X unisce design e tecnologia per offrire un’esperienza visiva impeccabile. Con un pannello IPS da 23,8 pollici e risoluzione FHD di 1920x1080 pixel, le immagini risultano nitide e brillanti, garantendo una visione perfetta da ogni angolazione grazie all’ampio angolo di visione di 178°. Che tu stia lavorando su progetti grafici, guardando film o giocando, questo monitor saprà soddisfare ogni esigenza.

Se sei un appassionato di gaming o lavori con contenuti multimediali, la frequenza di aggiornamento di 100Hz e il tempo di risposta di 1ms (MPRT) sono caratteristiche fondamentali. Ogni movimento è fluido, ogni dettaglio nitido, per un’esperienza immersiva senza compromessi. Non importa quanto siano frenetiche le tue sessioni di gioco: il PRO MP243X è pronto a supportarti.

Benessere visivo garantito

MSI ha pensato anche alla tua salute visiva. Grazie alla tecnologia Less Blue Light PRO, certificata TÜV Rheinland, e ai filtri hardware per la luce blu, questo monitor riduce significativamente l’affaticamento degli occhi. A completare il tutto, troviamo la tecnologia antiflicker e un rivestimento antiriflesso, ideali per lunghe ore di utilizzo senza stress.

Un altro punto di forza del PRO MP243X è la sua versatilità. Con il supporto VESA da 75 mm, puoi montarlo facilmente a parete o su un braccio regolabile, adattandolo perfettamente al tuo spazio di lavoro. Inoltre, lo schermo è orientabile. Gli altoparlanti integrati da 3W eliminano la necessità di dispositivi audio esterni, semplificando ulteriormente la tua postazione.

La qualità dell’immagine è straordinaria grazie alla copertura del 119% dello spazio colore sRGB e ai 16,7 milioni di colori supportati. Con una luminosità di 300 nits e un rapporto di contrasto di 1000:1, ogni dettaglio prende vita sullo schermo.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica. Acquista ora il monitor MSI PRO MP243X su Amazon e rivoluziona la tua esperienza visiva. Con un prezzo così competitivo, è difficile trovare un’alternativa che offra le stesse prestazioni e qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.