Prestazioni e compattezza: scopri il MINI PC perfetto a 399 euro

Potenza compatta e performance elevate si incontrano nel GMKtec Nucbox M5 Plus, il mini PC che rivoluziona il concetto di computing domestico e professionale. A un prezzo di soli 399,96 euro, questo dispositivo è la soluzione perfetta per chi cerca prestazioni di alto livello senza sacrificare lo spazio sulla scrivania.

Prestazioni che non temono confronti

Al cuore del Nucbox M5 Plus troviamo il potente AMD Ryzen 7 5825U, un processore octa-core con 16 thread capace di raggiungere frequenze fino a 4,50 GHz. Grazie all’architettura ZEN 3+, offre un incremento prestazionale del 35% rispetto ai modelli precedenti, come il Ryzen 5 5600U. Questo lo rende ideale per ogni esigenza, dal multitasking quotidiano all’editing avanzato, fino al gaming di fascia media.

La configurazione del Nucbox M5 Plus include 16 GB di RAM DDR4 in dual-channel, espandibili fino a 64 GB, e un SSD PCIe M.2 da 512 GB, con possibilità di espansione fino a 4 TB. Questo setup garantisce avvii rapidi e un’esperienza fluida anche con applicazioni esigenti. Non solo un computer, ma un vero alleato per chi lavora o si diverte online.

Connettività e grafica senza compromessi

Una delle caratteristiche distintive di questo mini PC è la presenza di doppie porte LAN NIC 2,5G RJ45, che assicurano velocità di rete fino a 2500 Mbps. Che si tratti di gestire un server, giocare online o lavorare su piattaforme collaborative, la connettività ultraveloce è garantita. A questo si aggiunge il supporto a WiFi 6 e Bluetooth 5.2, per una connessione stabile e senza interruzioni.

La scheda grafica integrata Radeon, con 8 core GPU e frequenza di 2000 MHz, supporta fino a tre monitor con risoluzione 4K a 60Hz. Che si tratti di progettazione grafica, editing video o gaming, il Nucbox M5 Plus si dimostra all’altezza delle aspettative, offrendo immagini nitide e dettagliate.

Con dimensioni di soli 18,8 x 18,4 x 10,7 cm e un peso di 1,44 kg, il Nucbox M5 Plus si adatta a qualsiasi spazio. Arriva preinstallato con Windows 11 Pro, garantendo un’esperienza utente moderna e sicura. Inoltre, la presenza di porte USB 3.2, USB-C multifunzione, HDMI 2.0 e DisplayPort lo rende versatile e pronto a ogni utilizzo.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: il GMKtec Nucbox M5 Plus rappresenta un investimento intelligente per chi cerca un mini PC affidabile e performante. Approfitta subito di questa offerta e scopri come un dispositivo così compatto possa trasformare il tuo modo di lavorare e divertirti!

