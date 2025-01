Preparati per le prossime vacanze imparando una nuova lingua

Hai già deciso la meta delle tue prossime vacanze? Stai pianificando un viaggio all’estero per la prossima estate o sfruttando giorni di ferie accumulati o uno dei ponti disponibili in questo 2025? Viaggiare è sempre una bella esperienza e farlo all’estero consente di immergersi in nuove culture, conoscere nuove persone, relazionarsi con nuove realtà e ammirare di persona i luoghi caratteristici di questi posti. Per farlo è però indispensabile poter parlare nella lingua locale. Se pensi di non fare in tempo a imparare la lingua che ti serve è perché non conosci l’opportunità offerta da Mondly.

Imparare una nuova lingua in poco tempo è possibile (e divertente)

La novità rivoluzionaria introdotta da Mondly è quella di attingere alle strategie di gamification e alle tecnologie avanzate (come la Realtà Aumentata e l’intelligenza artificiale) per accelerare e migliorare l’apprendimento di una lingua straniera.

Niente ore e ore di lezione e la memorizzazione di concetti e regole astratte, ma un metodo di apprendimento basato su lezioni brevi e personalizzate che si concentrano su frasi di uso comune così da consentire di partecipare a conversazioni reali.

In questo modo non si deve ritagliare del tempo per dedicarsi all’apprendimento della lingua straniera, ma si ha lo stimolo e la curiosità di andare avanti nello studio. La piattaforma di Mondly, accessibile anche dall’app mobile, consente di confrontarsi con docenti madrelingua e utilizzare il chatbot AI per imparare la lingua straniera e migliorare l’accento e la pronuncia.

Così quando si parte per le vacanze sia all’aeroporto che arrivati a destinazione si possono chiedere informazioni e comprendere il significato profondo della cultura di quella località. Si può dire addio alla mediazione di un interprete o a comunicazioni meccaniche che privano il viaggio all’estero di tutte le potenzialità che, altrimenti, potrebbe riservare.

Un’opportunità importante anche per l’offerta prevista da Mondly: 60% di sconto sul piano annuale e 96% di sconto sul pacchetto con accesso a vita.

