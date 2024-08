Premiere Pro è ora disponibile per Windows con chip ARM

Poco dopo aver rilasciato Illustrator per Windows su ARM in versione beta, Adobe ha rilasciato un'altra app dal suo Creative Cloud per computer Windows alimentati da processori basati su ARM. I possessori di PC Copilot+ possono infatti scaricare la popolare app di video editing Premiere Pro. A differenza di Photoshop e Illustrator, che ora sono nativi ARM su Windows, Premiere Pro funziona tramite il livello di emulazione di Microsoft. Come afferma l’azienda di Redmond, quest’ultimo è migliorato molto con il rilascio dei primi PC Copilot+. Ciò significa che l'app non è all'altezza delle prestazioni native dei computer basati su Intel o AMD. È interessante notare che Adobe aveva pianificato di rilasciare Premiere Pro per Windows su ARM a luglio, ma la promessa non si è concretizzata. Tuttavia, avere un'app emulata è meglio di nulla. Bisogna anche considerare che fino ad ora non era possibile eseguire Premiere Pro nemmeno emulato.

Premiere Pro: come installare l’app su Windows con ARM

Gli utenti possono installare Premiere Pro su Windows con ARM accedendo all'app Creative Cloud e cliccando su "Installa" accanto all'app (è necessario un abbonamento attivo). Adobe avviserà che verrà scaricata la variante basata su Intel (emulata). A questo punto bisognerà semplicemente cliccare su "Continua". Come riporta Windows Central, Premiere Pro funziona abbastanza bene quando emulato su computer basati su Snapdragon X. Gli utenti non dovrebbero quindi avere problemi, a meno che il flusso di lavoro non implichi un editing molto pesante o ad alta risoluzione. Per tali scenari, probabilmente si otterranno risultati migliori con l'ultima beta di DaVinci Resolve, che ora è completamente nativo ARM su computer Windows.

Gli utenti che desiderano provare l'ultima generazione di PC ARM possono scegliere tra diverse opzioni proposte da Microsoft (Surface Pro 11 e Surface Laptop 7), Samsung, ASUS, Dell e altro ancora. Non è ancora chiaro se e quando Premiere Pro arriverà in modo nativo sui PC Windows con chip ARM. Per saperne di più bisognerà attendere ancora qualche tempo.