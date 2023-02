PowerToys permette di gestire meglio il copia e incolla

Microsoft continua ad aggiornare il suo tool PowerToys con l'aggiunta di nuove utility che possono permettere agli utenti di compiere con maggiore facilità svariate operazioni nell'uso del computer. L'ultimo tool aggiunto è quello denominato PastePlain, un semplice modulo che consente di incollare il testo senza la sua formattazione originale.

PowerToys: ecco PastePlain

Per chi non ne fosse a conoscenza, i browser moderni offrono una scorciatoia dedicata per rimuovere lo stile del testo che viene copiato (Ctrl + Shift + V), non è però disponibile qualcosa di analogo a livello di sistema. Per far fronte alla cosa, Microsoft ha quindi deciso di implementare il nuovo tool in questione in PowerToys.

PastePlain si basa sul modulo Text Extractor recentemente introdotto. Questo si basa in gran parte sul lavoro svolto per il modulo "Text Extractor" che poi va ad estrapolare tutto ciò che potrebbe essere necessario. Lo stesso KeyboardMonitor viene implementato e utilizzato.

Per impostazione predefinita, PastePlain utilizzerà la sequenza di tasti Ctrl + Win + V per incollare testo non formattato e, come la maggior parte delle utilità PowerToys, consente pure di creare una scorciatoia personalizzata.

Da tenere presente che al momento il nuovo tool non è stato ancora incluso nella versione finale di PowerToys e non è dato sapere quando precisamente ciò accadrà, ma è possibile seguire il progetto sul repository GitHub dedicato. Ad ogni modo, se le cose procederanno senza intoppi non dovrebbe essere necessario attendere ancora a lungo.

L'applicazione PowerToys è disponibile su Windows 10 e su Windows 11. Si può scaricare gratuitamente dalla relativa sezione del Microsoft Store, dal winget o da GitHub.