PowerToys: nuovi strumenti per il multitasking

Gli sviluppatori di Redmond hanno reso disponibile un nuovo aggiornamento di PowerToys, la raccolta di strumenti per la personalizzazione di Windows e l'incremento della produttività nel sistema operativo di Microsoft. Il rilascio risale al I settembre mentre il numero della nuova release è 0.73.0. La novità più rilevante risiede nella funzionalità chiamata Ritaglia e blocca, in Inglese "Crop and Lock", appositamente concepita per facilitare la vita degli utenti durante le sessioni di lavoro in multitasking.

Come funziona Ritaglia e blocca

In pratica Ritaglia e blocca può risultare utile quando si vuole appunto ritagliare la finestra di un'applicazione. Ciò è possibile sia per la modalità preview, quando per esempio si sta utilizzando una piattaforma il cui feed viene modificato continuamente, che per quella Reparent (letteralmente: "ricollegamento"), con la quale è consentito un certo livello di interazione.

Ritaglia e blocca e anteprime

Per quanto riguarda la modalità preview, dopo aver lanciato Ritaglia e blocca dal pannello di sinistra di PowerToys è possibile attivarla tramite la combinazione di tasti "Windows + Ctrl + Maiusc + T". Prima di operare è bene sapere che l'applicazione da cui si deve ricavare l'anteprima non può essere controllata da quest'ultima, quindi le modifiche subite dalla prima si rifletteranno anche nella finestra di preview.

Ritaglia e blocca e Reparent

La modalità ricollegamento è attivabile invece tramite "Windows + Ctrl + Maiusc + R". A differenza di quanto accade con l'anteprima l'applicazione di origine può essere controllata mentre nella finestra di ritaglio sarà visibile soltanto l'area che è stata selezionata dall'utilizzatore.

Limiti di Ritaglia e blocca

Gli stessi responsabili del progetto hanno notato la presenza di alcuni comportamenti inattesi durante l'uso di Ritaglia e blocca. Uno di essi riguarda le applicazioni UWP, come la Calcolatrice di Windows, che sembrerebbero non essere completamente compatibili con la modalità di ricollegamento. Si segnala inoltre che le finestre full screen e quelle massimizzate potrebbero non essere ritagliabili in modalità collegamento, viene quindi consigliato di agire manualmente per aumentarne le dimensioni.

Sarebbero stati osservati infine dei comportamenti anomali con le applicazioni che supportano l'apertura di schede e sotto-finestre.