PowerToys 0.91: tutte le principali novità dell'aggiornamento di maggio 2025

L’ultimo aggiornamento di PowerToys, rilasciato a maggio 2025, porta la suite Microsoft alla versione 0.91, introducendo miglioramenti significativi alle funzionalità esistenti e ottimizzando le prestazioni complessive. Questa release si concentra sul potenziamento degli strumenti già disponibili, con un'attenzione particolare al Command Palette, che si conferma il cuore pulsante dell’intera suite.

PowerToys aggiornamento 0.91: nuovi comandi

Tra le novità più rilevanti spiccano i nuovi comandi di fallback per WebSearch, che consentono di aprire URL direttamente dal Command Palette. Inoltre, è ora possibile configurare la scorciatoia globale come hook di basso livello, garantendo una maggiore reattività. Gli utenti apprezzeranno anche la nuova funzionalità di selezione automatica del testo di ricerca all’apertura dello strumento, che semplifica ulteriormente l’utilizzo. Non meno importante è il supporto per menu contestuali nidificati, ora arricchiti con una casella di ricerca integrata per una navigazione più fluida.

PowerToys aggiornamento 0.91: Color Picker

Un’altra area che ha ricevuto importanti aggiornamenti è il Color Picker. Questo strumento, già apprezzato da grafici e designer, ora supporta i formati Oklab e Oklch, ampliando le possibilità creative e migliorando l’esperienza d’uso. Anche il plugin Time and Date è stato completamente ristrutturato, offrendo un’interfaccia più intuitiva e un utilizzo semplificato.

PowerToys aggiornamento 0.91: prestazioni ottimizzate

Dal punto di vista delle prestazioni, questo aggiornamento introduce numerose ottimizzazioni. I tempi di caricamento del Command Palette sono stati significativamente ridotti, mentre l’avvio delle estensioni è stato reso più rapido ed efficiente. Per prevenire eventuali rallentamenti causati da componenti problematici, sono stati introdotti timeout che migliorano la stabilità generale. Numerosi bug segnalati dagli utenti sono stati risolti, eliminando crash e comportamenti anomali, e garantendo così un’esperienza d’uso più affidabile.

PowerToys aggiornamento 0.91: novità e disponibilità

Altri moduli della suite non sono stati trascurati. Advanced Paste ha risolto problemi relativi al motore OCR per alcune lingue, migliorando la precisione e l’efficienza. Image Resizer ha corretto un bug nella gestione dei preset, mentre PowerRename ora supporta i formati orari in 12 ore con AM/PM, una funzionalità richiesta da molti utenti. Infine, Registry Preview offre una gestione più fluida delle chiavi di registro, rispondendo alle esigenze di chi lavora frequentemente con queste configurazioni avanzate.

Microsoft ha già delineato i prossimi passi per la suite PowerToys. Tra le priorità future figurano ulteriori miglioramenti al Command Palette, una nuova interfaccia per Keyboard Manager e aggiornamenti significativi all’installer. Questi interventi dimostrano l’impegno costante dell’azienda nel migliorare l’esperienza degli utenti e nell’offrire strumenti sempre più potenti e intuitivi. Per chi desidera provare subito le novità, PowerToys 0.91 è disponibile per il download su GitHub e nel Microsoft Store.