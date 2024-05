PowerToys 0.81.1 introduce correzioni per Advanced Paste AI

PowerToys, il set di utility avanzate per utenti Windows 10 e 11, ha recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento. Dopo l'importante update della versione 0.81 della scorsa settimana, Microsoft ha reso disponibile al grande pubblico la versione 0.81.1. Il nuovo aggiornamento risolve alcuni bug nella nuova funzionalità Advanced Paste AI, che utilizza l'intelligenza artificiale per convertire il contenuto degli appunti. Ad esempio, gli utenti possono convertire del codice da una lingua all'altra. Vale anche la pena notare che Advanced Paste AI funziona sull'hardware esistente e non richiede l'acquisto di un PC Copilot+.

Il recente aggiornamento PowerToys 0.81.1 risolve anche il bug in cui il programma di avvio Esegui mostrava il colore in risalto sulla barra del titolo. Ciò accadeva quando tale funzionalità era disattivata nell'app Impostazioni di Windows. Il changelog completo della nuova versione di PowerToys si basa soprattutto sulla risoluzione dei problemi riguardanti Advanced Paste AI. Questa funzionalità veniva attivata da alcuni software esterni quando alcuni tasti di scelta rapida non erano impostati. L'icona nella barra delle applicazioni di Slack è stata l'esempio più comune nei problemi aperti. L’aggiornamento introduce anche una regola GPO per Advanced Paste per disabilitare l'utilizzo dei modelli online AI e impedire agli utenti di inserire la chiave API. Inoltre, sono state aggiunte descrizioni migliorate nelle impostazioni di Advanced Paste AI e nelle pagine della configurazione guidata. Ciò per chiarire che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è facoltativo e che può essere utilizzato senza intelligenza artificiale.

PowerToys 0.81.1 risolve anche un problema con l'UX della pagina delle impostazioni di Advanced Paste AI. Questa mostrava che si poteva abilitare/disabilitare la cronologia degli appunti quando tale funzionalità non era consentita dall'oggetto Criteri di gruppo. Infine, è stato risolto un problema con PowerToys Run che mostrava il colore principale sulla barra del titolo quando l'opzione era attivata nelle Impostazioni Windows. Gli utenti possono scaricare PowerToys 0.81.1 da GitHub. In alternativa, è anche possibile ottenere l'app dal Microsoft Store. Gli utenti che utilizzano già PowerToys possono aggiornare il sistema cliccando su Impostazioni, poi Generali e, infine, Verifica aggiornamenti. PowerToys è disponibile su Windows 10 e 11. Le versioni precedenti di Windows non sono supportate.