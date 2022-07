PowerPoint: arrivano Cameo e altre novità

Nel corso degli ultimi giorni, Microsoft ha annunciato l’implementazione in PowerPoint di alcune nuove funzionalità miranti a migliorare ulteriormente il funzionamento del software e chiaramente anche quello in generale di Office.

PowerPoint: Cameo, personalizzazione degli elementi multimediali e altre novità

Più precisamente, la prima novità riguarda l’inclusione di Cameo nella funzionalità di Recording Studio che è utile per inserire nelle presentazioni contenuti video registrati in maniera diretta dall’utente. Facendo leva sulle potenzialità di Cameo, è possibile utilizzare il feed della videocamera per rendere il filmato della presentazione ancora più personale, dando vita a esperienze di storytelling altamente coinvolgenti.

Un’altra funzione introdotta è quella che permette di personalizzare gli elementi multimediali applicandovi uno stile originale, andandoli ad esempio a racchiudere in una cornice di forma rotonda oppure scegliendo tra uno dei numerosi effetti disponibili.

Da notare che attualmente le novità in questione sono ancora in fase di test e interessano solo coloro che sono iscritti al programma Insider. Dopo che le feature saranno state perfezionate, Microsoft provvederà a renderle disponibili su larga scala, ma al momento non è dato sapere quando, di preciso, ciò verrà fatto.

C’è anche un’altra novità che Microsoft ha annunciato e che è destinata solo alla versione per iPad di PowerPoint: la possibilità di applicare un’interlinea a testi, elenchi puntati e altri elementi durante la creazione delle presentazioni. In questo caso, per accedere alla feature è sufficiente aggiornare l’app alla versione 2.59 (Build 22030101).

Chi non ha ancora sottoscritto un abbonamento a Microsoft 365 e intende farlo per poter usare PowerPoint e gli altri strumenti che compongono la suite per la produttività dell’azienda di Redmond, può procedere tramite Amazon: c'è la versione Personal e quella Family.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.