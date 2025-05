Power bank Ultra-sottile e magnetico: Baseus PicoGo in offerta a 29€

Ricarica potente e design ultra sottile: il Baseus PicoGo AM41 è il power bank che combina stile e funzionalità. Con uno spessore di soli 7,6 mm e un peso di appena 107 grammi, si posiziona tra le soluzioni più leggere e portatili sul mercato, senza rinunciare alla capacità di 5000mAh. Un’offerta da non perdere, con un prezzo scontato di 29,99€, rispetto ai 49,99€ di listino, applicando il coupon in pagina.

Design che stupisce e praticità che convince

Se cercate un power bank che non appesantisca le tasche e si integri perfettamente con i dispositivi Apple, il Baseus PicoGo AM41 è la scelta ideale. La compatibilità con MagSafe lo rende perfetto per chi utilizza iPhone dalla serie 12 in poi. I magneti integrati con forza attrattiva di 10N assicurano un aggancio saldo e stabile, mantenendo l’allineamento perfetto durante la ricarica wireless. Questo dettaglio non solo migliora l’esperienza d’uso, ma elimina fastidiosi problemi di disconnessione accidentale.

Nonostante il suo profilo minimalista, il Baseus PicoGo AM41 offre una ricarica wireless da 7,5W e una porta USB-C che supporta fino a 20W di potenza. Ciò significa che può ricaricare il tuo iPhone fino al 55% in soli 30 minuti. Un’ottima soluzione per chi è sempre in movimento e ha bisogno di una ricarica rapida ed efficiente.

Sicurezza e tecnologia all’avanguardia

Con un sistema di protezione a 9 livelli, questo dispositivo non solo garantisce prestazioni elevate, ma lo fa in totale sicurezza. Grazie al chip NTC, il power bank monitora costantemente la temperatura e i parametri elettrici, effettuando fino a 18.000 controlli all’ora. Questo sistema avanzato previene surriscaldamenti e protegge la batteria del dispositivo in carica, rendendolo una scelta affidabile anche per un uso prolungato.

Il design non è stato trascurato: la superficie anteriore in silicone è resistente alle impronte e all’acqua, mentre il pannello posteriore in lega di alluminio è pensato per resistere ai graffi quotidiani. Inoltre, un pratico display LED a 5 punti consente di monitorare facilmente la carica residua, rendendo il dispositivo ancora più user-friendly.

Nonostante il lancio ufficiale su Amazon sia previsto a breve, il Baseus PicoGo AM41 è già disponibile in promozione. Nella confezione troverete un cavo USB-C intrecciato in nylon da 60W e un manuale utente, un pacchetto completo per chi desidera una soluzione pronta all’uso. Scopri di più e approfitta dell’offerta: un prodotto che unisce design, tecnologia e convenienza in un formato compatto e portatile.

