Oggi rientra tra le scelte di Amazon per la categoria dei power bank. Si tratta del lingotto di AXNEB da 13800mAh, sottile, leggero, con USB-A, USB-C, display e addirittura una torica LED. Un gadget molto versatile, per dirla brevemente. Il suo costo oggi è favorevole: solo 19,95€ grazie allo sconto Amazon del 26%, e la spedizione è gratuita.

Il power bank da acquistare OGGI è in offerta su Amazon: è dotato anche di display e torcia LED

Quello di AXNEB è un power bank compatto, un lingotto pieno d'energia con linee morbide. Lo puoi portare con te ovunque - nello zaino, in borsa o addirittura in tasca - senza avvertirne il peso. Lo scocca è in plastica e presenta un pattern ruvido molto piacevole al tatto e che migliora anche il grip. L'estremità lucida invece ospita un ampio display LED che ti informa della carica rimanente del gadget.

In termini di connettività, il gadget da 22,5W è dotato di due output USB-A e di un input & output USB-C, sicuramente il più utile e versatile. Sul fianco troviamo invece un comodo pulsante per l'accensione e lo spegnimento del power bank. E proprio tra una USB-A e una USB-C c'è una torcia LED, che può sempre tornare utile.

Con questo accessorio puoi ricaricare smartphone e tablet di ogni brand (Apple, Samsung, Google e Xiaomi per dirne alcuni), ma anche altri dispositivi come le console portatili. E, ovviamente, all'occorrenza puoi ricaricarne anche più di uno nello stesso momento.

Per completare l'affare a 19,95€ non devi inserire codici promozionali o applicare manualmente un coupon. Ti basta aggiungere il Power Bank al carrello Amazon e il gioco è fatto. Ti consiglio però di fare in fretta, perché lo sconto del 26% potrebbe avere breve durata.

