Google Pixel 7a in SCONTO di 99€ e in OMAGGIO Pixel Buds A

Oggi ti segnalo questa combo meravigliosa che ti permette di acquistare uno smartphone medio gamma e delle cuffiette wireless eccezionali a un prezzo strepitoso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Google Pixel 7a + Pixel Buds A soli 509 euro, invece che 608 euro.

Per cui in questo momento, grazie a uno sconto del 16%, puoi risparmiare ben 99 euro sul totale. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Google Pixel 7a + Pixel Buds A è la combo delle meraviglie

Grazie a questo bundle oggi puoi fare un vero colpaccio. Ti porti a casa un bellissimo smartphone medio gamma come Google Pixel 7a che è dotato dei chip Google Tensor G2 e Titan M2 che garantiscono prestazioni e sicurezza. 128 GB di memoria interna, tecnologia 5G, resistenza all'acqua di grado IP67 e tripla fotocamera da 64 MP.

I mitici auricolari Google Pixel Buds A sono leggeri e comodi. Hanno un design in-ear che si adatta perfettamente all'orecchio garantendo il massimo del comfort e un suono coinvolgente. I driver dinamici da 12 mm ti permettono di ascoltare la tua musica preferita al meglio e fare chiamate perfette. E hanno una batteria in grado di durare per 5 ore con una sola ricarica.

Non c'è dubbio, a questo prezzo sono da avere immediatamente. Quindi fai presto, prima che l'offerta scada vai su Amazon e acquista Google Pixel 7a + Pixel Buds A soli 509 euro, invece che 608 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.