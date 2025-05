Potenza e versatilità in un mini PC: NiPoGi E3B con Ryzen 7 a soli 359 euro

Se stai cercando un dispositivo compatto, potente e adatto sia al lavoro che all’intrattenimento, il NiPoGi E3B è la soluzione che fa per te. Questo mini PC unisce prestazioni elevate a un design compatto, offrendo un’esperienza di utilizzo versatile e performante. Grazie a un prezzo accessibile di soli 359 euro, applicando il coupon in pagina, è una proposta che non puoi ignorare.

Prestazioni al top in un formato ridotto

Il cuore pulsante del NiPoGi E3B è il processore AMD Ryzen 7 5875U, una CPU con 8 core e 16 thread che raggiunge una frequenza massima di 4,5 GHz. Rispetto al modello precedente, il 5700U, offre un incremento di prestazioni del 25%, rendendolo ideale per attività come editing video, rendering 3D e gaming a risoluzione media. La GPU integrata, Radeon RX Vega 8, si dimostra una valida alternativa alle soluzioni Intel Iris Xe, garantendo fluidità e qualità visiva eccellenti.

Il NiPoGi E3B non delude nemmeno sul fronte della memoria. Con 32GB di RAM DDR4 in configurazione dual-channel, espandibili fino a 64GB, offre una velocità superiore del 30% circa rispetto alle configurazioni standard. A completare il quadro, un SSD M.2 da 512GB che può essere ampliato fino a 4TB, assicurando spazio e velocità per gestire ogni tipo di file e applicazione.

Più monitor contemporaneamente

Un altro punto di forza è la sua connettività avanzata. Il NiPoGi E3B supporta fino a tre monitor simultanei grazie alle porte HDMI, DisplayPort e USB-C, tutte compatibili con risoluzione 4K. A ciò si aggiungono sei porte USB 3.0, WiFi 6 per una connessione tre volte più veloce rispetto al WiFi 5, Bluetooth 5.2 e una porta Ethernet Gigabit. Non importa quale sia la tua configurazione, questo mini PC è pronto a integrarsi perfettamente.

Il design compatto e minimalista del NiPoGi E3B è pensato per ottimizzare lo spazio. Include un pratico supporto VESA per il montaggio dietro il monitor, rendendolo ideale per scrivanie di qualsiasi dimensione. Con Windows 11 Pro preinstallato, è pronto all’uso appena tolto dalla scatola, offrendoti un’esperienza utente fluida e moderna.

Non perdere l’occasione di portare a casa il NiPoGi E3B a soli 449 euro. Approfitta di questa offerta per aggiornare la tua postazione con un dispositivo che combina potenza, versatilità e design compatto. Clicca sul link e rendi il tuo lavoro e intrattenimento più efficienti che mai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.