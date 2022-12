postmarketOS 22.12: arrivato il supporto per il Fairphone 4 ed il Galaxy Tab 2 10.1

Il team di coder della distribuzione Linux postmarketOS hanno annunciato alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità di una nuova stable release del progetto. PostmarketOS si basa sui pacchetti di Alpine Linux, una piccola distribuzione di appena 10 MB. postmarketOS 22.12 implementa diverse novità interessanti come ad esempio il supporto per nuovi device mobile come il Fairphone 4 ed il Galaxy Tab 2 10.1.

Nel dettaglio i programmatori di postmarketOS realizzano lo sviluppo del sistema installato Alpine in chroot multipli per eseguire il cross compile dei pacchetti, il build, il flash ed in fine per avviarlo in una VM con QEMU. Oltretutto per automatizzare lo sviluppo viene sfruttato uno script in Python chiamato pmbootstrap, che da la possibilità di operare senza installare nulla all'interno del sistema host. Tali approcci di progettazione rendono molto facile mantenere aggiornato il sistema per tutti i dispositivi supportati, che attualmente sono più di 100.

Per quanto riguarda i firmware proprietari (WLAN, modem cellulare e Bluetooth), che necessitano di una licenza per essere presenti out-of-the-box nei file ISO, questi vengono gestiti come componenti opzionali. Durante l'installazione postmarketOS richiede all'utente se desidera scaricarli.

postmarketOS 22.12 supporta attivazione tre tipologie di GUI (Graphical User Interface) mobile open source, ovvero: Sxmo, Phosh e KDE Plasma Mobile. L'utente avrà quindi una vastissima scelta e può adottare l'ambiente grafico che più preferisce. Nel dettaglio nei repository della distribuzione sono reperibili: Sxmo 1.12.0, Phosh 0.22 e Plasma Mobile Gear 22.09.

Oltre ai device sopracitati in tale release possiamo reperire anche codice per il supporto a: ASUS MeMo Pad 7, Arrow DragonBoard 410c, BQ Aquaris X5, Lenovo A6000, Lenovo A6010, Motorola Moto G4 Play, Nokia N900, ODROID HC2, OnePlus 6, OnePlus 6T, PineBook Pro, PinePhone, PineTab, RockPro64, Librem 5, SHIFT6mq, Samsung Galaxy A3 (2015), Samsung Galaxy A5 (2015), Samsung Galaxy S III (GT-I9300 and SHW-M440S), Samsung Galaxy S4 Mini Value Edition, Samsung Galaxy Tab 2 7.0″, Samsung Galaxy Tab A 8.0, Samsung Galaxy Tab A 9.7, Wileyfox Swift, Xiaomi Mi Note 2, Xiaomi Pocophone F1 e Xiaomi Redmi 2.