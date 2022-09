KDE Plasma Mobile 22.09 rilasciato

Il team di coder del progetto KDE ha reso disponibile al pubblico una nuova versione stabile della GUI (Graphical User Interface) dedicata ai dispositivi mobile. KDE Plasma Mobile Gear 22.09 è una release che implementa diverse innovazioni di rilievo che vanno concretamente a migliorare la già buon user experience generale di questo ambiente grafico open source basato sulle librerie Qt. La novità più interessata presente in tale build è la nuova Homescreen ridisegnata che ora risulta essere notevolmente più comoda per l'uso ad una sola mano. Ovviamente gli utenti hanno la possibilità di ripristinare la vecchia homescreen andando a selezionare l'apposita opzione dentro le impostazioni di sistema.

I developer di KDE hanno introdotto in tale release un nuovo client email chiamato Raven, attualmente questo programma può operare solo come semplice lettore di email, tuttavia i programmatori stanno lavorando in modo tale che possa interfacciarsi con alcuni componenti software di Kelendar, l'applicativo del calendario digitale dove è possibile gestire i propri impegni e segnarsi delle note, cosi da acquisire un supporto completo alla gestione ed alla composizione delle email nel prossimo futuro.

Novità arrivate anche per il Task Switcher che adesso è dotato di una nuova opzione chiamata "Chiudi tutto" che consente appunto di terminare tutte le applicazioni aperte in un colpo solo. Una funzionalità simile è arrivata all'interno della notifications list presente dell'Action Drawer, si tratta di un pulsante chiamato "Elimina tutte le notifiche" che appunto rimuove tutte le notifiche visualizzate. Oltretutto stata implementato un nuovo toggle all'interno del Quick Setting per abilitare/disattivare la modalità Non Disturbare.

In KDE Plasma Mobile 22.09 è stato aggiornato il Dialer, che adesso è dotato di una funzione di blocco dei numeri sconosciuti ed ha ricevuto anche una nuova UI per le chiamate in arrivo, con un sistema di swipe per rispondere alle chiamate, ed il supporto per il lock screen overlay.