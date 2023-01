POS e tempi di accredito: quale servizio scegliere

Chi svolge attività commerciali e deve avere a che fare quotidianamente con i pagamenti digitali, sa bene come un ottimo lettore POS sia in grado di semplificare, e non poco, la vita.

A rendere un servizio di questo tipo più o meno apprezzabile sono diversi fattori. Si spazia dai più scontati, come i costi, fino alla facilità d'uso e le tempistiche relative gli accrediti.

Quest'ultimo fattore è però troppo spesso sottovalutato: Nel contesto dei POS, i tempi di accredito possono talvolta subire rallentamenti non poco fastidiosi.

In questo contesto però, esistono anche servizi che vanno in controtendenza come Nexi.

Stiamo parlando un lettore POS che consente accrediti entro il giorno lavorativo successivo, con denaro ricevuto direttamente sul conto corrente. I vantaggi legati a tale piattaforma però, come è facile intuire, non solo legati solo a questo specifico contesto.

POS e tempi di accredito: un servizio per ridurre al minimo le tempistiche (e non solo)

Nexi propone diversi lettori che, a seconda del caso, sono in grado di adattarsi a qualunque tipo di attività e contesto commerciale.

Di fatto, tale piattaforma consente di accettare transazioni rispetto a tutti i principali circuiti di carte di credito, con piena compatibilità anche rispetto PagoBANCOMAT (anche in modalità Contactless).

A prescindere dal singolo lettore, questo servizio offre pieno accesso a Nexi Business, uno strumento gratuito per monitorare le attività, gestire transazioni e storni con pochi e semplici tocchi. L'assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, è un altro vantaggio non da poco.

Infine, va ricordato come Nexi consente anche di accettare pagamenti a distanza, attraverso l'invio di appositi link tramite SMS, e-mail e persino social network.

La piattaforma offre anche una promozione alquanto apprezzabile: fino al 31/12/2023 infatti, le transazioni inferiori ai 10 euro saranno processate senza alcun tipo di commissione.

