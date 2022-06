Pos obbligatorio: ecco la migliore soluzione smart

Le transazioni e i pagamenti tramite carta stanno, negli ultimi tempi, prendendo sempre più piede. E – sebbene ci sia una buona fetta di italiani che preferisce il contante – chi possiede un'attività dovrà ben presto adeguarsi a questa tendenza. A partire da giovedì 30 giugno, infatti, i commercianti, gli artigiani e i professionisti che non metteranno a disposizione ai propri clienti la possibilità di pagare con carta tramite Pos, saranno soggetti a sanzioni. Se hai necessità di adeguarti alle nuove regole, ti consigliamo Pos Easy realizzato da Axerve, una realtà tutta italiana che si distingue dalla concorrenza per l'assenza di canone mensile e l'applicazione di una commissione pari all'1% sulle transazioni. Inoltre, grazie alla promozione in corso potrai risparmiare oltre il 40% di sconto sull'acquisto del terminale. L'offerta scade il 1 luglio!

Smart Pos Android PAS A910: le caratteristiche

Questo ottimo Pos messo a punto da Axerve è una tra le migliori soluzioni sul mercato. Il terminale funziona sia attraverso connettività Wi-Fi che attraverso rete 4G, grazie a una scheda SIM inclusa all'acquisto che si connette automaticamente alla rete senza costi di chiamata né traffico dati aggiuntivo. Naturalmente il Pos incorpora tutte le ultime tecnologie, come display touchscreen a colori, GPS e sistema Android: potrai gestire e tenere sotto controllo ogni aspetto grazie alla pratica dashboard online che offre interfaccia intuitiva e semplice da navigare.

L'accredito del transato Pos avviene su qualsiasi conto corrente italiano tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all'incasso: non è necessario, quindi, aprire un conto corrente dedicato. Degne di menzione sono la possibilità di recedere in qualsiasi momento dal contratto senza nessun vincolo né costi extra e l'assistenza formata da un team di tecnici esperti a disposizione gratuitamente dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 22, e nelle domeniche e festivi dalle 8 alle 20.

E i costi? Con Pos Easy di Axerve non dovrai pagare alcun canone mensile, mentre le commissioni ammontano all'1%. Perfetto se hai necessità di adeguarti alla nuova normativa e cerchi un terminale smart senza spendere troppo. Grazie alla promozione in corso potrai risparmiare oltre il 40% sull'acquisto del Pos: lo pagherai solamente 100 euro (più IVA) al posto di 170 euro. La procedura di richiesta è piuttosto semplice e basteranno pochi minuti per completarla. Nel giro di pochi giorni, il terminale ti sarà recapitato direttamente a casa. L'offerta è valida fino al 1 luglio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.