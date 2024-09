Pos Easy: POS senza canone e commissioni fisse all’1%

Nel panorama in evoluzione dei pagamenti digitali, Pos Easy si propone come una soluzione pratica e conveniente per le piccole e medie imprese. Con una politica trasparente e un'offerta promozionale allettante, questa piattaforma si distingue per la commissione fissa dell'1% su tutte le transazioni e un cashback del 50% sulle commissioni fino alla fine del 2024.

Vantaggi dell’offerta Pos Easy

Pos Easy è pensato per semplificare la gestione dei pagamenti senza imporre costi eccessivi o vincoli a lungo termine. Tra i principali vantaggi dell’offerta troviamo:

Zero canone mensile per l'utilizzo del terminale.

per l'utilizzo del terminale. Commissione fissa all’1% su tutte le transazioni, indipendentemente dal tipo di pagamento o circuito utilizzato.

su tutte le transazioni, indipendentemente dal tipo di pagamento o circuito utilizzato. 50% di cashback sulle commissioni pagate, rimborsato mensilmente fino al 31 dicembre 2024 , per chi attiva l'offerta entro il 29 novembre 2024 .

sulle commissioni pagate, rimborsato mensilmente fino al , per chi attiva l'offerta entro il . Nessun vincolo di permanenza , consentendo una flessibilità totale per l’esercente.

, consentendo una flessibilità totale per l’esercente. Accredito su qualsiasi conto corrente entro il giorno lavorativo successivo.

L'offerta include anche l’utilizzo di un terminale all’avanguardia, il PAX A920 Pro, un dispositivo Android dotato di Wi-Fi e connessione 4G, con SIM inclusa e supporto alla stampa degli scontrini. Questo terminale portatile, dalle dimensioni compatte e dal design moderno, offre una gestione semplice e veloce delle transazioni, integrando anche i più diffusi metodi di pagamento digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Dettagli tecnici e costi

Il PAX A920 Pro ha un costo di 100€ + IVA ed è progettato per adattarsi alle esigenze degli esercenti che necessitano di un POS portatile, ma con funzionalità complete. La connettività Wi-Fi e 4G, insieme alla SIM multioperatore inclusa, garantisce un'operatività costante, adattandosi all’operatore con la copertura migliore in ogni zona.

L'attivazione del servizio richiede il pagamento di un’imposta di bollo di 16€. L’accredito delle transazioni avviene direttamente sul conto corrente dell'esercente entro il giorno lavorativo successivo, con la possibilità di monitorare tutte le operazioni attraverso la dashboard online myStore.

Promozione e cashback

L’offerta cashback prevede il rimborso del 50% delle commissioni pagate su ogni transazione effettuata con POS Easy, fino a un massimo di 40€ al mese. Il cashback viene erogato mensilmente tramite bonifico sul conto corrente indicato dall’esercente al momento della sottoscrizione. Tuttavia, sono escluse dalla promozione le commissioni inferiori a 2€, per le quali non è previsto alcun rimborso. Per conoscere l'offerta completa di Axerve clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.