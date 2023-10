POS e dock di stampa in un unico prodotto: myPOS Go Combo è in offerta

Se gestisci un'attività commerciale, sai quanto sia essenziale poter accettare pagamenti con carta in modo rapido ed efficiente. L'era dei contanti sta lentamente svanendo e i clienti preferiscono sempre di più pagare con carte di credito o debito. Ecco perché myPOS Go Combo è la soluzione perfetta per te e ora puoi ottenerla a un prezzo incredibile di soli 129 euro invece di 189 euro.

Un pacchetto completo a portata di mano

myPOS Go Combo è molto più di un semplice terminale di pagamento. Quando acquisti questo pacchetto, ricevi una serie di incredibili vantaggi, tra cui:

Accredito Immediato dei Fondi 24/7: i pagamenti effettuati dai tuoi clienti verranno trasferiti istantaneamente sul tuo conto aziendale myPOS, in meno di tre secondi Conto aziendale multivaluta gratuito: un conto e-money con un IBAN dedicato in 14 valute Carta Business Mastercard gratuita: ricevi una carta Mastercard gratuita che ti dà accesso istantaneo ai fondi ricevuti, rendendo più semplice gestire le spese aziendali Garanzia di rimborso di 60 Giorni: se non sei soddisfatto, riceverai i tuoi soldi

Con myPOS Go Combo, non ci sono costi mensili o contratti vincolanti. Paghi solo le commissioni per le transazioni, che sono estremamente competitive: 1.20% + 0.05 Euro a transazione. Inoltre, non ci sono costi extra per l'accredito istantaneo.

Il lettore di carte myPOS Go 2 è un dispositivo autonomo con una dock di ricarica e stampa. Il dock di stampa è dotato di una batteria al litio ad alta capacità che raddoppia le ore di lavoro del terminale myPOS Go 2. In più, il dispositivo si collega perfettamente a una stampante termica ad alta velocità, semplificando l'emissione di scontrini senza complicazioni. myPOS Go Combo gestisce con facilità ogni tipo di pagamento, inclusi pagamenti contactless, Chip&PIN, e banda magnetica.

Inizia a semplificare la gestione dei pagamenti nella tua attività in soli 3 semplici passi:

Acquista un terminale POS: ordina il tuo terminale POS myPOS Go Combo online e ricevilo entro 3 giorni lavorativi Crea un Conto myPOS: registrati online in meno di 5 minuti per essere subito operativo Inizia ad accettare i pagamenti: una volta verificato il tuo conto aziendale, potrai iniziare ad accettare pagamenti in negozio e online con l'accredito istantaneo

myPOS Go Combo è la soluzione completa per il tuo business. Non perdere questa straordinaria offerta a soli 129 Euro e porta la tua attività al prossimo livello con myPOS.

