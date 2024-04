POS a canone zero, senza vincoli e con commissioni ridotte: prova myPOS

La scelta del POS è ora più semplice, grazie a myPOS e, in particolare, a myPOS Go 2. Si tratta della soluzione ideale per chi cerca un POS a canone zero e con commissioni ridotte sui pagamenti accettati con qualsiasi carta.

myPOS Go 2, infatti, costa 39 euro + IVA una tantum per l'acquisto del dispositivo. Successivamente, il canone del servizio è zero. Da notare, inoltre, che il servizio offerto da myPOS non prevede commissioni per l'accredito istantaneo e include una SIM 4G con traffico illimitato per il POS.

Per tutti i pagamenti, inoltre, è prevista una commissione pari a 1,2% + 0,05 euro. Per verificare le condizioni dell'offerta e richiedere il POS è possibile visitare il sito ufficiale di myPOS, tramite il link riportato qui di sotto.

Perché scegliere myPOS Go 2

Ci sono diversi motivi per scegliere myPOS Go 2 come nuovo POS. Questo servizio è perfetto per tantissimi esercenti, garantendo:

canone zero

zero vincoli

zero costi extra per l'accredito istantaneo

possibilità di accettare pagamenti da tutte le carte e wallet digitali

una SIM 4G con traffico illimitato senza costi aggiuntivi per utilizzare il POS

una commissione pari a 1,2% + 0,05 euro

un costo iniziale di 39 euro per l'acquisto del POS che sarà, quindi, di proprietà dell'esercente

L'offerta proposta da myPOS è perfetta sia per chi cerca un POS senza vincoli che per chi punta ad attivare un POS con commissioni ridotte e canone zero (ad esempio perché accetta pochi pagamenti al mese via POS).

Per verificare tutte le condizioni del servizio è possibile seguire il link qui di sotto da cui sarà anche possibile attivare la proposta di myPOS. Per tutti i nuovi utenti c'è una Garanzia di rimborso di 60 giorni oltre a un anno di garanzia (con possibilità di estensione) sul POS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.