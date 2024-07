Portogallo-Francia: dove vederla in streaming all'estero

Quella tra Portogallo e Francia non è solo una partita che vale l'accesso alle semifinali di EURO 2024, ma anche probabilmente l'ultima sfida tra Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappè, letteralmente passato e presente del Real Madrid.

Per i transalpini, finora mai particolarmente brillanti in questo europeo, l'occasione di vendicare la sconfitta subita in casa in finale a EURO 2016, che consegnò il primo titolo con la nazionale a CR7. I lusitani vogliono però andare avanti e regalare al loro fenomeno l'ultimo grande ballo.

La partita avrà inizio alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su RaiPlay, Sky GO o NOW con il pass Sport. Se ti trovi all'estero e non vuoi rinunciare al commento italiano ti consigliamo di usare una VPN affidabile come NordVPN.

Guarda Portogallo-Francia in streaming in italiano anche all'estero

Questo perché le piattaforme di streaming come RaiPlay, Sky Go e NOW presentano delle restrizioni geografiche quando si tratta di usarle all'estero. Per fortuna, utilizzare NordVPN ti permette di connetterti a un server in Italia, così da superare il blocco.

Farlo è davvero semplicissimo: ti basta abbonarti con le nuove offerte di luglio, scaricare l'app di NordVPN sul dispositivo che userai per vedere la partita, scegliere un server in Italia e poi aprire RaiPlay, Sky Go o NOW per iniziare a guardare la partita in streaming con il commento in italiano.

Peraltro, NordVPN ti offre numerosi altri vantaggi, soprattutto la possibilità di navigare in anonimato ovunque ti trovi, protetto da tracker, malware e fastidiosi annunci pubblicitari sfruttando le migliori velocità di connessione per lo streaming. Con un solo abbonamento puoi installarlo su ben dieci dispositivi: puoi provarlo per 30 giorni contando sulla garanzia di rimborso nel caso non fossi soddisfatto.

