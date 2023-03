Porteus Kiosk 5.5: arrivato Linux 6.1 ed il supporto ad exFAT

Il team di coder di Porteus Kiosk, distribuzione basata sui pacchetti software presenti nei repository di Gentoo Linux e dedicata principalmente ai public computer, ha reso noto alla proprio bacino di utenti la disponibilità di un nuovo aggiornamento del sistema operativo. Porteus Kiosk 5.5 implementa una serie di novità interessanti che consentono di migliorare le prestazioni della piattaforma e di riflesso il workflow delle persone. Tale edizione arriva dopo un anno di sviluppo e porta con se Linux 6.1 LTS (Long Term Support), ovvero una delle più recenti incarnazioni del kernel del Pinguino che garantisce l'accesso allo stack dei driver e dei firmware open source più recenti.

Nel dettaglio Porteus Kiosk 5.5 si basa sui pacchetti presenti sul portage snapshot 20230318, dunque si tratta tool ed utility davvero aggiornate. In tale edizione è presente il tanto atteso supporto al file system exFAT, quindi gli utenti possono non solo leggere e scrivere i file sulle memorie che adottano tale file system ma è possibile anche eseguire la formattazione degli SSD o delle penne USB in exFAT. Inoltre è stato implementato il supporto l' MD5 authentication nelle reti cablate 802.1x.

Porteus Kiosk 5.5 beneficia oltretutto del supporto per il monitoring dello status della batteria dei client connessi. Senza contare che i developer hanno inserito la funzione per abilitare il watchdog timer automaticamente quando viene eseguito un reboot del computer. A partire da tale release il sistema può eseguire il download dei nuovi upgrade, delle varie librerie e tool, direttamente dagli server mirror ufficiali senza che sia necessario per l'utente intervenire manualmente.

Sempre in Porteus Kiosk 5.5 è reperibile il protocollo zoomtg che adesso è abilitato di default nel browser web Google Chrome in modo tale da abilitare le Zoom connection semplicemente tramite il web client. Ovviamente oltre Chrome, si tratta nello specifico della build 108.0.5359.124, è disponibile anche Mozilla Firefox 102.9.0 ESR (Extended Release Support).