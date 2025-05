Porta la PS5 Slim a casa tua + DualSense incluso, con uno sconto di 90€

Scopri la PS5 Slim, la console compatta che unisce prestazioni di ultima generazione a un design raffinato e prezzo vantaggioso. Ora tua a soli 449 euro, invece che 549,99 euro.

La scelta perfetta per il tuo intrattenimento

La PlayStation 5 Slim rappresenta il connubio ideale tra potenza e praticità. Grazie al suo design compatto, è perfetta per chi desidera una console che si adatti a qualsiasi ambiente senza rinunciare alla qualità che contraddistingue Sony. Ha un SSD da 1TB che offre quindi uno spazio generoso per installare i tuoi giochi preferiti.

Nonostante le dimensioni ridotte, la PS5 Slim mantiene intatte le sue prestazioni di punta. La grafica mozzafiato e la velocità di elaborazione restano ai massimi livelli, garantendo un’esperienza di gioco immersiva. Il controller DualSense, incluso nella confezione, continua a sorprendere con il suo feedback aptico e i grilletti adattivi, elementi che aggiungono profondità e realismo ai tuoi giochi.

Compatibilità e flessibilità

La PS5 Slim si integra perfettamente nell’ecosistema Sony, offrendo piena compatibilità con il servizio PlayStation Plus e con una vasta gamma di accessori, inclusi quelli di terze parti. Inoltre, la retrocompatibilità consente di accedere a un catalogo vastissimo di titoli, dai più recenti ai classici intramontabili.

Ora è il momento giusto per passare alla nuova generazione di console. Grazie a uno sconto significativo, puoi portarti a casa la PS5 Slim a un prezzo che non lascia spazio a esitazioni. La confezione include tutto ciò di cui hai bisogno: console, controller DualSense, cavi di collegamento e una base per il posizionamento orizzontale.

Oltre al design raffinato e alle dimensioni contenute, la PS5 Slim offre la possibilità di aggiungere un lettore disco in un secondo momento, rendendola una scelta flessibile per ogni tipo di giocatore. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza di gioco unica e acquista la tua PS5 Slim oggi stesso a un prezzo speciale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.