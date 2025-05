Nintendo Switch 2 con Mario Kart World in pre-ordine al miglior prezzo garantito

Scopri il bundle in pre-ordine su Amazon, Nintendo Switch 2 con Mario Kart World, un'offerta che promette di rivoluzionare il tuo modo di giocare. Se sei alla ricerca di un’esperienza di gaming senza compromessi, questa console rappresenta un’occasione imperdibile per portare a casa tecnologia all’avanguardia e uno dei titoli più amati di sempre.

Un bundle completo per un’esperienza unica

La Nintendo Switch 2 si distingue per il suo design ottimizzato e le specifiche tecniche di alto livello. Con un display LCD da 7,9 pollici e la possibilità di supportare una risoluzione 4K quando collegata al televisore, offre immagini straordinarie e dettagli mozzafiato. Inoltre, il frame rate fino a 120 fps per i titoli compatibili garantisce una fluidità di gioco mai vista prima.

I nuovi controller Joy-Con sono stati riprogettati per un’esperienza ancora più versatile. Grazie al sistema di aggancio magnetico e alla possibilità di usarli come mouse, il controllo diventa intuitivo e multifunzionale. Non mancano poi 256 GB di storage interno, espandibili tramite microSD, per avere sempre spazio sufficiente per i tuoi giochi preferiti.

Retrocompatibilità e nuove funzionalità

Uno dei punti di forza della Nintendo Switch 2 è la sua retrocompatibilità, che ti permette di accedere all’intera libreria di giochi della prima Switch. Inoltre, la console introduce la GameChat, una funzione innovativa che ti consente di comunicare con i tuoi amici durante le sessioni di gioco, rendendo ogni partita ancora più coinvolgente.

Non è tutto: il sistema audio offre suono cristallino e audio spaziale 3D, per un’immersione totale nei tuoi titoli preferiti. La console include anche uno stand regolabile per qualsiasi angolazione e due porte USB-C per una maggiore versatilità.

Incluso nel bundle in formato digitale, Mario Kart World porta la celebre serie di corse arcade a un livello superiore. Le partite online possono ospitare fino a 24 giocatori contemporaneamente, mentre in locale è possibile giocare in quattro sulla stessa console. La nuova modalità Sopravvivenza aggiunge un tocco di adrenalina, rendendo ogni gara una sfida emozionante.

Con il bundle riceverai tutto il necessario per iniziare subito a giocare: dock TV con porte HDMI, USB e LAN, due Joy-Con con supporti e cinturini, adattatore di alimentazione e cavo HDMI. Una soluzione completa per un’esperienza di gioco immediata e senza pensieri.

Oggi puoi avere Nintendo Switch 2 con Mario Kart World in pre-ordine a soli 509,90€. La console ha già scalato le classifiche di preordine, dimostrando di essere una delle proposte più attese del momento. Prenota ora il tuo bundle e preparati a vivere un’esperienza di gaming che ridefinisce gli standard.

