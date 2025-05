Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED: mouse wireless gaming dalle prestazioni top

Velocità e precisione a un prezzo imbattibile: il Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED è l’alleato perfetto per i gamer più esigenti, ora in offerta su Amazon a soli 89,99 € invece di 145 €!

Sensore HERO 2 da veri Gamer

Quando si tratta di gaming competitivo, ogni dettaglio conta, e il Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED non lascia nulla al caso. Questo mouse wireless si distingue per un mix di tecnologia avanzata e design funzionale, pensato per garantire il massimo delle prestazioni. Grazie al sensore HERO 2, il G PRO 2 offre una risoluzione impressionante di ben 44.000 DPI, con un tracciamento ultra preciso che supera i 888 IPS. Il risultato? Movimenti fluidi e una precisione millimetrica che ti mettono sempre un passo avanti rispetto agli avversari.

La tecnologia LIGHTSPEED wireless rappresenta un altro punto di forza: connessione stabile e reattiva, perfetta anche per i tornei più impegnativi. Ma non è tutto. Gli innovativi switch LIGHTFORCE combinano la velocità degli switch ottici con il feeling tattile dei meccanici, offrendo un’esperienza di clic che fa davvero la differenza, soprattutto nelle sessioni di gioco più intense.

Straordinaria versatilità

Il design modulare del G PRO 2 LIGHTSPEED è un capolavoro di versatilità. Grazie ai pulsanti laterali magnetici personalizzabili, questo mouse si adatta perfettamente sia ai destrimani che ai mancini. Inoltre, tramite il software Logitech G HUB, puoi configurare ogni aspetto del dispositivo, dal mapping dei pulsanti alle impostazioni DPI, per un’esperienza di gioco su misura.

Un altro aspetto che colpisce è l’autonomia. Con una sola carica, il G PRO 2 garantisce fino a 95 ore di utilizzo continuo senza illuminazione attiva, e grazie alla ricarica USB-C, puoi rimetterlo in funzione in un batter d’occhio. Questo mouse è compatibile con PC, Mac e persino Chromebook, rendendolo una scelta ideale per ogni tipo di setup.

Pesa pochissimo e il suo design ergonomico lo rende facile da maneggiare, anche durante le maratone di gioco. La batteria al litio integrata, da 1,1 wattora, assicura non solo prestazioni durature ma anche efficienza energetica.

In sintesi, il Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED non è solo un mouse da gaming: è un investimento nella tua esperienza di gioco. E con lo sconto attuale su Amazon, è il momento perfetto per farlo tuo. Scopri l’offerta esclusiva e preparati a dominare il campo di gioco con il Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.