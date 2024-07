Porta la festa in piscina con la cassa bluetooth JBL impermeabile a 29€

JBL è un'azienda premium nell'ambito della produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, la sua cassa bluetooth impermeabile viene scontata del 33% e venduta a 29,99€.

Prezzo super accessibile: cassa JBL impermeabile in offerta

La cassa Bluetooth JBL Go 3 è il diffusore ideale per chi desidera un suono potente e di alta qualità in un formato portatile. Dotata del potente JBL Pro Sound, offre bassi corposi e una riproduzione audio eccellente, perfetta per lo streaming wireless dal tuo smartphone o tablet.

Il design del JBL Go 3 è sia portatile che stiloso. Grazie ai tessuti variopinti e agli inserti espressivi, questa cassa tascabile non solo occupa poco spazio, ma aggiunge anche un tocco di tendenza ovunque venga portata. La sua struttura compatta la rende facile da trasportare, permettendoti di portare la tua musica sempre con te.

Una delle caratteristiche più apprezzate del JBL Go 3 è la sua resistenza ad acqua e polvere. La certificazione IPX67 garantisce che lo speaker sia waterproof e dustproof, rendendolo perfetto per l'uso in spiaggia, a bordo piscina o anche sotto la doccia.

Inoltre, la cassa offre una lunga autonomia con una sola ricarica. La batteria ricaricabile del JBL Go 3 consente fino a 5 ore di riproduzione musicale continua, permettendoti di ascoltare le tue playlist preferite senza interruzioni. Grazie allo streaming senza fili, puoi facilmente connettere qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth e goderti un'esperienza audio senza cavi ingombranti.

