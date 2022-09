Pop!_OS 22.10 cancellata: il team si focalizzerà sulla LTS

Il team di sviluppatori di System76, azienda che commercializza diversi notebook equipaggiati con Linux, ha fatto sapere alla propria community di utenti che il rilascio di Pop!_OS 22.10, ovvero la distribuzione derivata da Ubuntu realizzata dagli stessi coder, è stato cancellato. Pop!_OS verrà sostanzialmente sganciata dall'attuale ciclo di rilasci semestrali di Ubuntu, anche se non è ben chiaro se sarà una decisione definitiva, ed i developer si focalizzeranno principalmente sulle versioni LTS (Long Term Support).

Tale scelta è stata presa perché System76 è intenzionata a concentrarsi sullo sviluppo del proprio ambiente grafico, scritto completamente da zero in Rust, chiamato COSMIC. Tale progetto ovviamente toglie preziose risorse ai programmatori di Pop!_OS che quindi si sono visti costretti, per non posticipare lo sviluppo di COSMIC, ad abbandonare il precedente ciclo di sviluppo.

Ovviamente le persone che utilizzano Pop!_OS 22.04 LTS non dovranno preoccuparsi, la distribuzione continuerà a ricevere supporto a lungo termine ma è probabile che non si vedrà una nuova major release fino al 2023. Tale decisione del team di sviluppatori impedirà di fatto agli utenti l'accesso a GNOME 43, l'ultima release dell'ambiente grafico, ci si dovrà infatti rivolgere a dei PPA extra di terze parti per ottenere l'aggiornamento di tale desktop environment open source, visto che di base non è presente nemmeno nei repository ufficiali di Ubuntu 22.04 LTS "Jammy Jellyfish".

A confermare tale decisione è stato il developer del progetto Michael Murphy tramite un commento all'interno di un post sul noto social network Reddit:

"Ci concentreremo sullo sviluppo di COSMIC invece che sul rilascio di Pop!_OS 22.10. È necessario un grande sforzo per supportare più versioni di Ubuntu ed oltretutto seguire il ciclo di rilasci semestrali consuma davvero tanto tempo ed inficia con la stabilità del prodotto."

Tuttavia visto la grande user experience offerta fino ad oggi da Pop!_OS molti appassionati di tale sistema si dicono fiduciosi e felici della via intrapresa da System76, questo perché poter controllare interamente lo sviluppo anche dell'ambiente grafico è un vantaggio non indifferente che può dare quella marcia in più alla distribuzione. Tuttavia i detrattori fanno notare anche che una scelta simile venne intrapresa da Canonical diversi anni fa, l'azienda che sta dietro lo sviluppo di Ubuntu, che ottenne, dopo diversi anni di investimenti, di fatto risultati fallimentari.